Румънското правителство падна заради дефицита: България трябва да гледа със страх

Правителството в Румъния си отива, защото една от подкрепящите го партии (социалдемократите) се обърна срещу намаляването на огромният бюджетен дефицит, който през 2024 г. достигна 9%. Мерките сега бяха за 20% съкращения в администрацията, замразяване на заплати и повишаване на ДДС от 19 на 21%. Новата криза няма да доведе до по-добър стандарт за румънците, но ще забави възстановяването на икономиката, която замръзна през миналата година. Това пише в профила си във Facebook бившият съпредседател на "Зелено движение" и бивш член на председателския съвет на "Демократична България" Владислав Панев.

Той обяснява, че случаят с Румъния е важен за нас, защото показва къде отиваме ние. „От 2020 г. насам имаме най-дългата поредица на бюджетни дефицити от предишната криза и фалита на КТБ насам. Индустриалното производство спада почти непрекъснато от 2022 г. насам. Дупките в търговския баланс и текущата сметка са рекордни. Държавният дълг вече е 30% от БВП, което е ниско, но тенденцията е ясна“, пише той.

По думите му следващият бюджет ще бъде ключов за бъдещите тенденции. „Още миналата година защитавах тезата, че влизането в еврозоната може да доведе до това да го ударим през просото, доколкото вече нямаме цели за гонене, а процедурата за свръхдефицит не е кой знае какво плашило“, припомня той.

Според него свиването на дефицита и на разходите от предложените от сваленото правителство 46% от БВП е ключово и отвъд партии и политиканстване. „Работа на дясната опозиция е да се бори за това и да предлага конкретни мерки. Те няма да са изненада - свиване на администрацията, орязване на корупционни програми за общините и в здравеопазването, прекратяване на редица ненужни субсидии, компенсации и подобни. Целта не е да ударим някого, а да осигурим дългосрочен просперитет без да подсилваме инфлацията и да обезценяваме спестяванията. Не е популистко, но и не сме избрани, за да бъдем популисти“, завършва Панев.