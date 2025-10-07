Войната в Украйна:

Ще даде ли Тръмп ракети "Томахоук" на Украйна? (ВИДЕО)

07 октомври 2025, 00:40 часа 258 прочитания 0 коментара
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че "донякъде" е взел решение за доставка на ракети "Томахоук" на Украйна, предаде Ройтерс. "Мисля, че искам да разбера какво правят с тях. Къде ще ги изпратят? Предполагам, че ще трябва да задам този въпрос", каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет. "Не се стремя към ескалация", отбеляза той.

Тръмп коментира и преговорите за слагане на край на войната в Газа. "Смятам, че нещата вървят много добре и че групировката "Хамас" е приела някои много важни неща", каза американският президент, цитиран от Франс прес.

