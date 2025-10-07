Ще даде ли Тръмп ракети "Томахоук" на Украйна? (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че "донякъде" е взел решение за доставка на ракети "Томахоук" на Украйна, предаде Ройтерс. "Мисля, че искам да разбера какво правят с тях. Къде ще ги изпратят? Предполагам, че ще трябва да задам този въпрос", каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет. "Не се стремя към ескалация", отбеляза той.
[Q]: Have you made a decision on whether to supply Tomahawk missiles to Ukraine or sell them to NATO and let them sell them to Ukraine?— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 6, 2025
President Trump: Yeah, I've sort of made a decision, pretty much. I think I want to find out what they're doing with them. You know, where are… pic.twitter.com/JXH9uAYJqD
Тръмп коментира и преговорите за слагане на край на войната в Газа. "Смятам, че нещата вървят много добре и че групировката "Хамас" е приела някои много важни неща", каза американският президент, цитиран от Франс прес.
