30 октомври 2025, 11:18 часа 462 прочитания 1 коментар
Украйна води преговори с три държави за нови изтребители: има изявен водач, но и друга добра опция

Украинският президент Володимир Зеленски обяви на 28 октомври, че води паралелни преговори с Швеция, Франция и САЩ за модернизация на въздушния флот. Киев проявява интерес към няколко изтребителя, включително френските Rafale, произведени от Dassault Aviation. Източник, близък до френския производител, е потвърдил пред Le Journal du Dimanche, че преговорите са в ход. Общо Украйна иска да разшири военновъздушните си сили с 250 изтребителя.

Gripen води в "надпреварата"

Общото количество може да бъде разделено между трите опции - американските F-16, шведските Gripen и френските Rafale. Източникът от Dassault казва, че в компанията са готовиза за евентуална заявка от Киев, но в момента изглежда, че шведският изтребител води в надпреварата.

Украйна подписа с Швеция принципно споразумение за 100 до 150 изтребителя Gripen от последно поколение.

Снимка: Gripen, източник: Getty Images/Guliver

Според Financial Times шведският производител Saab дори обмисля да открие завод за сглобяване на самолети в Украйна, което показва бързо консолидиращо се индустриално партньорство. Според Киев Gripen E/F е от съществено значение по няколко причини - по-ниски експлоатационни разходи, по-кратки периоди на обучение и възможност за използване на самолета на пътища или неусъвършенствани писти, което е важно стратегическо предимство във военно време.

Самият Зеленски обоснова този избор, като подчерта, че поддръжката изисква по-малко техници и че обучението на опитен пилот отнема шест месеца за Gripen в сравнение с година и половина за F-16. Шведският изтребител, добави той, "вероятно може да пренася почти всички оръжия, с които разполагаме".

Опцията Rafale не е изключена 

Макар Gripen да има явно предимство по отношение на цената и оперативната гъвкавост, Rafale на Dassault Aviation не е изключена опция.

Преговорите с Франция за оборудване на част от украинския въздушен флот остават отворени, докато самолетите Mirage 2000 вече летят под украински знамена. От 2015 г. Rafale е спечелил осем договора за износ - с Египет, Катар, Индия, Гърция, Хърватия, Обединените арабски емирства, Индонезия и Сърбия, припомня Le Journal du Dimanche.

Димитър Радев
Димитър Радев
