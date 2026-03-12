Иран порази и италианска военна база, докато Тръмп демагогства: Да не си тръгваме по-рано (ВИДЕО)

Италианска военна база в Близкия изток е била ударена при поредна иранска въздушна атака. Случаят е от Ирак - по-точно град Ербил, Иракски Кюрдистан. Италианското министерство на отбраната официално потвърди удара, но отчете, че няма данни за ранени италиански военни.

Поредна иранска въздушна атака имаше и срещу голямата индустриална зона Фуджейра в ОАЕ - разбира се, срещу петролна база там. Международните летища в Дубай и Бахрейн също станаха цели на иранските дронове и ракети и тази нощ, а оманското пристанище Салала гори - точно в Ормузкия проток и точно петролни резервоари, които бяха поразени вчера от ирански дронове - Още: Атака с дронове срещу летището в Дубай, има ранени (ВИДЕО)

Chinese sailors filmed Iranian missile strike on the Fujairah oil storage facility in the UAE.



Patriot interceptors attempted two interceptions, firing six missiles, but failed to stop the strike.



Date unknown. pic.twitter.com/syMVKOGJq6 — Clash Report (@clashreport) March 11, 2026

Major fire is intensifying at Salalah Port in Oman following Iranian attack earlier today. pic.twitter.com/lvY4jJvwrA — Clash Report (@clashreport) March 11, 2026

На този фон, американският президент Доналд Тръмп вече почна да търси подкрепа от привържениците си, поне някаква част от американското общество, за войната си в Иран. "Не искаме да си тръгнем по-рано, нали? Трябва да довършим започнатото, нали? През последните 11 дни нашите военни практически унищожиха Иран", настоя Тръмп, добавяйки, че "не искаме да се връщаме (в Иран) всеки две години". И обеща как петролът скоро ще поевтинява:

Trump on Iran:



We don’t want to leave early, do we? We’ve got to finish the job, right?



Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. pic.twitter.com/25PvSIFrFe — Clash Report (@clashreport) March 11, 2026

Trump on Iran:



We don’t want to go back every two years.



Because someday there will be a time when you don’t have me as president.



And perhaps you’ll have a weak, pathetic person like we’ve had in the past. pic.twitter.com/L3xXFzIvPd — Clash Report (@clashreport) March 11, 2026

Trump on Iran:



Oil prices are already coming back down, and they’re going to come down further. However, we’re not leaving until that job is finished.



It’s going to be very fast — very fast. But we’re not going to count on having competent presidents in the future. pic.twitter.com/5u2DGm1Yj2 — Clash Report (@clashreport) March 11, 2026

Още: Абу Даби гори: Атака с дронове срещу един от най-големите нефтопреработвателни комплекси в света (ВИДЕО)