12 март 2026, 7:11 часа 621 прочитания 0 коментара
Иран порази и италианска военна база, докато Тръмп демагогства: Да не си тръгваме по-рано (ВИДЕО)

Италианска военна база в Близкия изток е била ударена при поредна иранска въздушна атака. Случаят е от Ирак - по-точно град Ербил, Иракски Кюрдистан. Италианското министерство на отбраната официално потвърди удара, но отчете, че няма данни за ранени италиански военни.

Поредна иранска въздушна атака имаше и срещу голямата индустриална зона Фуджейра в ОАЕ - разбира се, срещу петролна база там. Международните летища в Дубай и Бахрейн също станаха цели на иранските дронове и ракети и тази нощ, а оманското пристанище Салала гори - точно в Ормузкия проток и точно петролни резервоари, които бяха поразени вчера от ирански дронове - Още: Атака с дронове срещу летището в Дубай, има ранени (ВИДЕО)

На този фон, американският президент Доналд Тръмп вече почна да търси подкрепа от привържениците си, поне някаква част от американското общество, за войната си в Иран. "Не искаме да си тръгнем по-рано, нали? Трябва да довършим започнатото, нали? През последните 11 дни нашите военни практически унищожиха Иран", настоя Тръмп, добавяйки, че "не искаме да се връщаме (в Иран) всеки две години". И обеща как петролът скоро ще поевтинява:

Още: Абу Даби гори: Атака с дронове срещу един от най-големите нефтопреработвателни комплекси в света (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
