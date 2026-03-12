Ким Чен Ун тества пистолети с дъщеря си (СНИМКИ)

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун посети фабрика за боеприпаси. На публикувайки снимки от официалната държавна агенция КЦТА се вижда как той разглежда съоръжението заедно с дъщеря си и двамата тестват пистолети. По време на посещението Ким наблюдава производството на огнестрелни оръжия и призова за модернизиране на процеса.

ОЩЕ: "Акт на незаконна агресия": Сестрата на Ким Чен Ун критикува САЩ за конфликта с Иран

"Фабриката играе много важна роля за повишаване на бойната ефективност на армията", изтъкна той и подчерта необходимостта от разширяване на производствения капацитет на фабриката "с далновидност".

North Korean leader Kim Jong Un was seen test-firing handguns during a visit to a munitions factory, according to footage released by state media. pic.twitter.com/E4ODzYV7RF — Open Source Intel (@Osint613) March 12, 2026

Ким, който често се опитва да изважда на показ военната мощ на ядрената си държава, наскоро беше показан да наблюдава изстрелването на стратегическа крилата ракета от наскоро влязъл в строя ескадрен миноносец.

Дъщерята на лидера - Ким Джу-е, придружаваше баща си по време на посещението в фабриката за боеприпаси, както свидетелстват снимки в държавните медии. И двамата носеха черни кожени якета, а Джу-е участва в тренировъчни стрелби заедно с офицери.

ОЩЕ: Битка за властта в Северна Корея започва: Дъщерята или сестрата на Ким?

Говори се, че Джу-е е подготвяна за наследник на баща си начело на държавата.

قام كيم جونغ أون بتفقد مصنع ذخيرة رئيسي، وأجرى تجارب إطلاق نار مع ابنته. pic.twitter.com/81ep6Ahx1O — Arab-Military (@ashrafnsier) March 12, 2026

Миналия месец Националната разузнавателна служба на Южна Корея съобщи в доклада си пред парламента за признаци, че дъщерята на Ким дава мнение по политически въпроси, което показва, че тя "е във вътрешноведомствен етап от процеса по назначаването си за наследник“ на лидерския пост на КНДР.