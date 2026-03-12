Лайфстайл:

Ким Чен Ун тества пистолети с дъщеря си (СНИМКИ)

12 март 2026, 7:52 часа 267 прочитания 0 коментара
Ким Чен Ун тества пистолети с дъщеря си (СНИМКИ)

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун посети фабрика за боеприпаси. На  публикувайки снимки от официалната държавна агенция КЦТА се вижда как той разглежда съоръжението заедно с дъщеря си и двамата тестват пистолети. По време на посещението Ким наблюдава производството на огнестрелни оръжия и призова за модернизиране на процеса.

"Фабриката играе много важна роля за повишаване на бойната ефективност на армията", изтъкна той и подчерта необходимостта от разширяване на производствения капацитет на фабриката "с далновидност".

Ким, който често се опитва да изважда на показ военната мощ на ядрената си държава, наскоро беше показан да наблюдава изстрелването на стратегическа крилата ракета от наскоро влязъл в строя ескадрен миноносец.

Дъщерята на лидера - Ким Джу-е, придружаваше баща си по време на посещението в фабриката за боеприпаси, както свидетелстват снимки в държавните медии. И двамата носеха черни кожени якета, а Джу-е участва в тренировъчни стрелби заедно с офицери.

Говори се, че Джу-е е подготвяна за наследник на баща си начело на държавата. 

Миналия месец Националната разузнавателна служба на Южна Корея съобщи в доклада си пред парламента за признаци, че дъщерята на Ким дава мнение по политически въпроси, което показва, че тя "е във вътрешноведомствен етап от процеса по назначаването си за наследник“ на лидерския пост на КНДР.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
