Пожар на контейнеровоз след удар край пристанището Джебел Али в ОАЕ

Неидентифициран снаряд е ударил контейнеровоз, предизвиквайки малък пожар на кораба, намиращ се в Персийския залив на 35 морски мили северно от Джебел Али в Обединените арабски емирства (ОАЕ). Това съобщи Центърът за координиране на морските търговски превози към британските ВМС (UKMTO), предаде Ройтерс.

"Всички членове на екипажа са в безопасност. Към момента не са съобщени екологични последствия", съобщи центърът в съобщение.

ОЩЕ: Пет кораба атакувани в Персийския залив и Ормузкия проток (ВИДЕО)

"Получихме съобщение за инцидента на 35 морски мили северно от пристанището Джебел Али, ОАЕ. Капитанът на контейнеровоза съобщи, че корабът им е бил ударен от неизвестен снаряд, който е предизвикал малък пожар на борда. Пълната оценка на щетите е затруднена поради тъмнината. Съобщава се, че всички членове на екипажа са в безопасност", информира UKMTO.

Властите разследват инцидента. На корабите се препоръчва да преминават с повишено внимание и да съобщават на UKMTO за всякакви подозрителни действия.