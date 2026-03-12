Любопитно:

Пожар на контейнеровоз след удар край пристанището Джебел Али в ОАЕ

12 март 2026
Неидентифициран снаряд е ударил контейнеровоз, предизвиквайки малък пожар на кораба, намиращ се в Персийския залив на 35 морски мили северно от Джебел Али в Обединените арабски емирства (ОАЕ). Това съобщи Центърът за координиране на морските търговски превози към британските ВМС (UKMTO), предаде Ройтерс.

"Всички членове на екипажа са в безопасност. Към момента не са съобщени екологични последствия", съобщи центърът в съобщение. 

"Получихме съобщение за инцидента на 35 морски мили северно от пристанището Джебел Али, ОАЕ. Капитанът на контейнеровоза съобщи, че корабът им е бил ударен от неизвестен снаряд, който е предизвикал малък пожар на борда. Пълната оценка на щетите е затруднена поради тъмнината. Съобщава се, че всички членове на екипажа са в безопасност", информира UKMTO.

Властите разследват инцидента. На корабите се препоръчва да преминават с повишено внимание и да съобщават на UKMTO за всякакви подозрителни действия.

Виолета Иванова
Виолета Иванова
