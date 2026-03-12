Пропаст между съда и прокуратурата: До какво доведе моделът "Сарафов"

Бившият министър на правосъдието Антон Станков заяви, че служебният министър на правосъдието Андрей Янкуков може да обжалва решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) за Борислав Сарафов. Не споделям тълкуването на Прокурорската колегия, а този, който може да смени и да назначи изпълняващ функциите главен прокурор е Пленумът на ВСС. Министърът на правосъдието малко "Дон Кихотовски" направи правилни ходове, коментира той в студиото на bTV. Още: Обмислям дали да обжалвам: Първа реакция на Андрей Янкулов след като Прокурорската колегия не смени Сарафов

Припомняме, че Борислав Сарафов заема от доста дълго време поста на изпълняващ функциите главен прокурор и от няколко съдебни състава бе наречен "Г-н Никой".

Прокуратурата на кръстопът

Снимка: Колаж, БГНЕС

Според Антон Станков се очертава една дълбока пропаст в момента между съда и прокуратурата. "Тази пропаст поставя един остър политически въпрос къде е мястото на прокуратурата и дали тя трябва да продължи да бъде част от съдебната власт или да премине в изпълнителната власт", посочи бившият правосъден министър.

Той смята, че проблемът в съдебната система може да бъде решен с избора на нов ВСС. Това трудно може да стане, тъй като е необходимо мнозинство от 160 народни представители, коментира Антон Станков.

Бившият следовател адвокат Людмил Рангелов добави, че ходовете на министъра на правосъдието са политически ходове, макар и неиздържани пред Прокурорската колегия на ВСС.

Според адвокат Рангелов в пропастта е паднала авторитета на правосъдието. Когато правосъдието не работи добре, тогава всички граждани страдат от това, добави той.

