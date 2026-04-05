Иранското посолство в България се подигра на Тръмп, той сипе тонове заплахи (ВИДЕО)

05 април 2026, 21:18 часа 1536 прочитания 0 коментара
Иранското посолство в България, което е доста активно на дипломатическия фронт, откакто американският президент Доналд Тръмп стартира войната срещу Иран на 28 февруари, 2026 година, отново се прояви. Този път то публикува карикатура на Тръмп и как шията му е "хваната" в Ормузкия проток, а той вика: "Не мога да дишам".

Междувременно, Тръмп не спира да сипе заплахи срещу Иран - както в социалната си мрежа Truth Social, така и цитиран от редица медии - Fox News, ABC, The Wall Street Journal, Axios. Тръмп се закани, че в 20:00 часа източно стандартно време във вторник (7 април) т.е. 03:00 часа на 8 април (сряда) българско време, се започва, като това изглежда е крайният срок за Иран да се съгласи на споразумение - ОЩЕ: Тръмп с ултиматум към Иран: "Луди ко*елета, отворете Ормузкия проток или ще живеете в ада!" (ВИДЕО)

Тръмп обаче не се спря с това - Fox News обяви, че според американския президент има добър шанс да има споразумение с Иран до утре, понеделник (6 април). И още - ако няма бързо споразумение, Тръмп мислел "да взриви всичко" (ел. централи и мостове) и "да завладея петрола" (вероятно визира остров Харг). Всъщност същото Тръмп вече разпространи през Truth Social - че ще взривява наред цивилна инфраструктура в Иран. The Wall Street Journal го е попитал как тогава ще живеят 93 млн. иранци и той е отговорил, че няма да могат да водят (нормален) живот.

Отделно, Тръмп е казал, че САЩ опитвали да въоръжават обикновените иранци чрез кюрдите, но "май" кюрдите задържали американските оръжия за себе си.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Кюрди бомбардировки ирански петрол иранско посолство война Иран мир Иран остров Харг ток Иран
