Иранското посолство в България се подигра на Тръмп, той сипе тонове заплахи (ВИДЕО)

Иранското посолство в България, което е доста активно на дипломатическия фронт, откакто американският президент Доналд Тръмп стартира войната срещу Иран на 28 февруари, 2026 година, отново се прояви. Този път то публикува карикатура на Тръмп и как шията му е "хваната" в Ормузкия проток, а той вика: "Не мога да дишам".

Междувременно, Тръмп не спира да сипе заплахи срещу Иран - както в социалната си мрежа Truth Social, така и цитиран от редица медии - Fox News, ABC, The Wall Street Journal, Axios. Тръмп се закани, че в 20:00 часа източно стандартно време във вторник (7 април) т.е. 03:00 часа на 8 април (сряда) българско време, се започва, като това изглежда е крайният срок за Иран да се съгласи на споразумение - ОЩЕ: Тръмп с ултиматум към Иран: "Луди ко*елета, отворете Ормузкия проток или ще живеете в ада!" (ВИДЕО)

Тръмп обаче не се спря с това - Fox News обяви, че според американския президент има добър шанс да има споразумение с Иран до утре, понеделник (6 април). И още - ако няма бързо споразумение, Тръмп мислел "да взриви всичко" (ел. централи и мостове) и "да завладея петрола" (вероятно визира остров Харг). Всъщност същото Тръмп вече разпространи през Truth Social - че ще взривява наред цивилна инфраструктура в Иран. The Wall Street Journal го е попитал как тогава ще живеят 93 млн. иранци и той е отговорил, че няма да могат да водят (нормален) живот.

Отделно, Тръмп е казал, че САЩ опитвали да въоръжават обикновените иранци чрез кюрдите, но "май" кюрдите задържали американските оръжия за себе си.