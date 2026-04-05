Ето в коя държава двойките могат да се съдят за попечителство над домашни любимци

В Бразилия приеха нов закон, според който съдилищата ще могат да определят споразумения за споделено попечителство над домашните любимци на разделящи се двойки, предаде BBC. Законодателите в бразилския конгрес разглеждат промяната в закона като отражение на значението, което хората отдават на своите домашни любимци. Законодателството означава, че ако двойка се раздели, без да постигне споразумение относно домашния си любимец, „съдия ще определи споразумението за споделено попечителство и справедливото разпределение на разходите за издръжка на животното между страните“.

Домашните любимци и бразилците

В момента страната с 213 милиона души население има около 160 милиона домашни любимци, според данни на Instituto Pet Brasil.

Членове на Конгреса заявиха, че е имало увеличение на споровете за попечителство над домашни любимци в съдилищата, като същевременно отбелязаха, че законът отговаря на „промените, настъпили в бразилското общество през последните десетилетия“, според изявление, придружаващо закона.

Двойките с по-малко деца са склонни да имат по-близки отношения със своите животни, „често считани за истински членове на семейството“.

Подробности за новия закон

За да се прилага законът за разделящи се двойки, животното трябва да е прекарало по-голямата част от живота си с двойката.

Споделено попечителство няма да бъде предоставено в случаите, когато едната от страните има криминално досие или история на домашно насилие или риск от такова.