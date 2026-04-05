Левски без "сърцето и душата" на отбора в дербито срещу ЦСКА

Един от най-конвертируемите футболисти на Левски Майкон ще пропусне дербито на "сините" срещу ЦСКА, което ще се проведе на 13 април на Националния стадион "Васил Левски" в 30-ия кръг от Първа лига. Левият краен бранител си изкара девети жълт картон в трилъра срещу Добруджа и ще изпусне следващите два двубоя на столичния гранд. Това е сериозна загуба за старши треньора Хулио Веласкес.

Майкон направи фал в центъра на терена на „Дружба“, за да спре опасно нападение на домакините, което му коства жълт картон от съдията Кристиян Колев. Освен дербито с ЦСКА на 13 април, бразилецът е аут и домакинството на Арда от междинния 29-и кръг.

В последно време защитникът показва колебания в играта си. Според медийна информация спекулациите за трансфер мътят главата на техничния играч. Интерес към него в действителност не липсва. В началото на февруари в Италия написаха, че Майкон е попаднал на радара на Комо и Торино. От ръководството на "Герена" искат внушителните 5 милиона евро за южноамериканеца, а цената би се покачила при триумф на Левски в Първа лига.

Припомняме, че през юли 2025 година изпълнителният директор на родния колос Даниел Боримиров определи Майкон като "сърцето и душата на отбора". Според бившия халф бразилецът няма реална алтернатива в състава. Сега обаче Хулио Веласкес трябва да намери такава.

