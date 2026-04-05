Тежко е, Украйна ни подпука: Предатели в полза на Русия реват, руската икономика се срива (ОБЗОР - ВИДЕО)

В застой сме – това са констатациите на руски военни блогъри (Z-канали в Телеграм) що се отнася до случващото се на фронта в Украйна. И констатацията е една и съща на база данни от различни източници – от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) през известния украински мониторингов канал Deep State и руския му "колега" "Сливочный каприз". Олег Царьов, бивш украински депутат, отдавна избягал в Русия и издирван от Украйна за държавна измяна, казва следното – Deep State дори дава леко увеличение на руския напредък през март спрямо февруари, обаче нашият канал "Сливочный каприз" казва друго – още по-голям спад и резултат в руските териториални придобивки на украинска земя, който е най-лошият от две години насам! "Могат да се правят изводи", добавя Царьов.

Всъщност, ISW изчислява, че за миналия месец руснаците са напреднали с мизерните 23 кв. километра –

Защо? Защото Украйна става все по-силна и най-вече що се отнася до критичния елемент на съвременната война – дроновете. Майор Роберт Бровди, командващ Силите за безпилотни системи в украинската армия, даде пореден отчет на свършеното от неговите подопечни – удари по два руски обекта за подготовка на руски далекобойни дронове "Шахед" в близост до Курск, удари по множество цели в окупираната от руснаците част на Луганска област, включително руски казарми и Алчевския металургичен комбинат (превърнат в обект в подкрепа на руската военна машина), удари и в Донецка област, например по руски команден пост при Голубицко и поразен радар на руска ПВО система С-400 във Феодосия, Крим. Всичко това е само част от нанесените щети - пълният отчет на Бровди, с всички поразени руски военни цели можете да прегледате в дневния обзор на ISW.

Footage of a rare S-400 radar being destroyed in Crimea, plus Russian air defense systems hit in the east.

СБУ ударами дронів зупинила виробництво на Алчевському меткомбінаті



— СБ України (@ServiceSsu) April 4, 2026

От края на февруари врагът почна сериозно да ни притиска с тези дронове – констатацията е на Z-блогъра Юрий Подоляка, също украинец, но отдавна предател, работещ в полза на режима на руския диктатор Владимир Путин. "Ние (руснаците), да бъдем честни, не успяваме да се справим", казва откровено Подоляка. И твърди, че през март Русия произвела 6500 дрона (неясно от какъв клас), обаче украинците, по официални руски данни, използвали двойно повече във военните действия също през март. Подоляка подчертава и, че Украйна съумява да реализира стратегически офанзивни операции в руския тил, каквито Русия досега не е успяла да направи. Z-блогърът се оплаква и, че Украйна много по-добре от Русия разпределя военните си ресурси: "Това лято, предвид ситуацията от зимата и пролетта, ситуацията (за руснаците) ще е много тежка. Очевидно е война на изтощение и противникът я провежда по-добре от нас досега. Силно притеснен съм, че врагът ще ни устрои такъв хаос през лятото, какъвто е несравним с миналото лято – трябва да се подготвим морално и психологически, не искам никого да обидя – резултатите от март показват, че това вече е реалност". За дълга война на изтощение, в която Европа не се отказва и има достатъчно ресурси да помага на Украйна, пише и руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора", докато украинският министър на отбраната Михайло Федоров отчете 35 000 убити и ранени руски войници през март и това направено само от украинските дронове - ОЩЕ: "Петролопроводът гори контролирано": Пак украински дронове в Приморск. Така горят ТЕЦ и рафинерия на "Лукойл"

Z-blogger Podolyaka is suddenly not doing "victory reports." He says Russia launched ~6,500 drones in March while Ukraine sent nearly twice that, admits Ukraine can run deep-rear ops Russia can't, and calls it a war of attrition where Russia is behind.

March was a historic month for the Army of Drones. 35,300+ enemy casualties and 151,200+ targets hit — a record-breaking performance.



For 4 months in a row, russian losses have exceeded their replenishment rates. We are on track to our strategic goal: 50,000+ per month. — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) April 3, 2026

Не бива обаче да се пренебрегват проблемите и за Украйна – на страната ѝ става все по-трудно да намира войници и все по-често в информационното пространство се промъкват случаи по темата "набор" - дори когато става въпрос за регистрация и водене на отчет на украински мъже, това се превръща в отпор чрез социалните мрежи от съответно директно засегнати. Нов случай от Ужгород – оплаквания как в местен украински военен комисариат са задържани незаконно хора с различна степен на инвалидност в подготовка да бъдат пратени на активна военна служба. Закарпатският областен териториален център започна официална проверка на случая, но и напомни, че много често такива случаи нарочно се изкривяват, за да бъдат използвани от руската пропаганда:

Illegal detention of people with disabilities reported at Uzhhorod draft office in Ukraine



Monitoring revealed that men were held there for weeks — from 21 to 50 days. Among them were people with disabilities, serious injuries, and even a combat veteran.



“The premises of the… pic.twitter.com/uRbFh0mSDG — NEXTA (@nexta_tv) April 4, 2026

Руската икономика не издържа

Доста сполучливо, беларуската опозиционна медия NEXTA припомня как преди година руският диктатор Владимир Путин заръча на подчинените си да създадат такива условия за живот в Русия, че руснаците да не искат да бягат и да живеят другаде. "Наша задача е, задача на държавата, която очевидно не изпълняваме", каза тогава той:

A year ago, Russia's dictator — without stopping the war and without cutting its funding — ordered to improve people's lives and make sure they don't leave the country.



So, how’s that going, Volodya? pic.twitter.com/GWyNZxOkQH — NEXTA (@nexta_tv) April 4, 2026

И продължава да не изпълнява – украинският информационен проект "Трета световна" обяви данните на руското икономическо министерство за развитието на руската икономика в началото на 2026 година (януари и февруари). Леката промишленост в Русия – спад с 11%. Автомобилният сектор – и там двуцифрен спад. Металургията – 9% спад през февруари. Секторът на обработващата промишленост се е свил с 2,8% през февруари след 3% спад през януари. Строителство – 14,9% спад. Търговията – 8% понижение. Транспортният сектор – 4% понижение. По-макроикономическият поглед според официалните руски данни гласи следното – 2,1% спад на БВП през януари и 1,5% през февруари, тоест на годишна база за двата месеца спадът е 1,8%, съобщи руската информационна агенция Интерфакс, уточнявайки, че през 2025 година руският икономически растеж е бил 1%, а през 2024 година – 4,9%. Министърът на икономическото развитие Максим Решетников обяви, че заради трудния старт на годината прогнозата за растеж на БВП за цялата 2026 г. вероятно ще бъде ревизирана надолу от сегашните 1,3% през април:

Russia's economy is sliding hard, Third World says, citing economist Istrebyn and Russia's own Jan-Feb 2026 numbers. Light industry down 11%, auto output nearly halved, metallurgy down ~9%, construction down ~15%, wholesale trade down 8%, transport down 4.

На всичкото отгоре, недоволството в Русия от блокадата на Телеграм и новите общи ограничения в ползването на Интернет придобива по-видими размери – опашка пред сградата на руското президентство с искащи да подадат жалба, където би трябвало обичайно да протича работният ден на Путин – ОЩЕ: "Добре дошли в Дигиталната съпротива": Създателят на Телеграм обяви онлайн война на Путин

Muscovites wait for hours at the presidential office to complain about Telegram and WhatsApp blocks



According to one activist, the wait takes around 1.5 hours because only one window is operating instead of ten.



The area is partially fenced off, with security forces and… pic.twitter.com/qpW2vqM1wC — NEXTA (@nexta_tv) April 4, 2026

"Сега налице е новият г-н Путин. Погледнах снимките на г-н Путин, опитвайки се да видя следа от човечност – и след няколко седмици разбрах, че е трябвало по-добре да осъзная, защото знаете какво стана". Думите са на бившия британски премиер Маргарет Тачър и са във връзка с огромната трагедия с подводницата "Курск", станала преди вече над 2 десетилетия и половина. Мнозина анализатори правят оценка, че тогава Путин е започнал мащабното унищожение на всяка една по-независима руска медия, за да не бъде никога систематично изправян във вътрешен план публично пред истински неудобни въпроси. "Те все още не ценят човешкия живот по начина, по който го правим ние", напомни Тачър преди вече толкова много години:

💬 Margaret Thatcher — on Putin after the Kursk submarine tragedy:



"I looked at photos of Putin, trying to find humanity in him…" — NEXTA (@nexta_tv) April 5, 2026

Междувременно, в Украйна расте тревогата, че в отчаян опит да обърне войната в своя полза, Путин ще опита систематично да унищожи ВиК инфраструктурата на страната. Вече от доста време насам за такъв сценарий говори украинският президент Володимир Зеленски. Той уточни, че украинската армия и местните власти в Украйна работят как да опазят критичната водна инфраструктура на страната (язовири, ВЕЦ, мостове). В Украйна вече има предупреждения към хората да поддържат запас от питейна вода в случай на нужда.

На този фон, генерал Кирило Буданов, който застана начело на канцеларията на Зеленски, съобщи, че след Великден в Киев може да дойдат Стив Уиткоф, специалния пратеник на Доналд Тръмп за Близкия изток, и Джаред Къшнър, зетя на Тръмп. Двамата са основни фигури в преговорния процес за мир между Украйна и Русия. Според Bloomberg, Буданов е казал и, че западните партньори са сигнализирали на Украйна да намали ударите срещу руския петрол и енергетика предвид ескалиралата ситуация на световните пазари – а тя ескалира, защото Тръмп нападна Иран, мислейки си, че ще може да направи с Ислямската република това, което стори с Венецуела – ОЩЕ: 1500 дни война: Фактите, че Украйна не е пред колапс, а е все по-силна. Рейтингът на Путин с най-рязък спад от 7 г. насам (ОБЗОР – ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Тенденцията за спад на дневна база в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна се запазва. Съгласно официалната информация на украинския генщаб, на 4 април е имало 149 бойни сблъсъка – с 8 по-малко спрямо 3 април. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 275 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 15 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3913 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 160 нагоре. Руската армия е използвала 9678 FPV дрона, което с около 820 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Този път най-горещо е било североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка – там за последните 24 часа са извършени 29 руски пехотни атаки. Откъм Часов Яр обаче (Краматорското направление) не е имало нито една. В Покровското направление са отбити 26 руски пехотни атаки, а южно от Покровск и северно от Гуляйполе, в Олександриевското направление е имало 9 руски пехотни атаки. При Гуляйполе са извършени 11 руски пехотни атаки. По-на север най-много руски пехотни атаки за последните 24 часа са станали в Купянското направление – 9, като геолокализирани видеокадри от руски обстрели по украински позиции в самия Купянск сочат украински напредък - защото позициите са по-напред в северната част на града от досега видяното.

Специално за Покровск и северно от града, сектора южно от Добропиля, украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец посочва, че очевидно има намаление на мащаба на руската офанзива. Той дава примери – 51-ва общовойскова руска армия атакува предимно при Родинско и Билецко, които са северни предградия на Покровск и западни на Мирноград, а не опитва да настъпи на по-широк фронт от изток на запад. Втора общовойскова руска армия опитва да напредне северно от Гришино (западното предградие на Покровск) към село Добропиле, за да атакува оттам Добропиля (от югозапад). "С други думи, настъпи моментът, за който говорих и писах по-рано - руският Централен военен окръг вече не може да настъпва едновременно във всички направления, на първо място това важи за 51-ва общовойскова руска армия. "Център" постепенно се изтощава, а силите му са достатъчни само за настъпление в ограничен мащаб", категоричен е Машовец. Той твърди, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са извършили успешни контраатаки при Родинско (северно от селото) и Ново Шахово (североизточно от селото, то се намира по-на изток в сектора на фронта южно от Добропиля), същото е станало и при Гришино, където продължават боеве вътре в самото село, противно на твърденията на руските военнопропагандни канали (изрично подчертано от Машовец). Това отдалечава руската армия от целта да превземе село Добропиле, за да атакува директно Добропиля, уточнява той. Машовец очаква в скоро време руската военна групировка "Център" да претърпи мащабно прегрупиране и вероятно да бъдат пратени подкрепления там. И напомня, че в този смисъл в Запорожка област за руснаците е по-тежко – трябва хем да се справят с украинските контраатаки от Олександриевското направление, които застрашават руската логистика за Гуляйполе, хем да удържат в Ореховското направление и да не загубят изцяло Степногорск и Приморско. Затова и значителна част от 120-та дивизия на руската морска пехота и 40-та бригада на руската морска пехота са пратени, според информацията на Машовец, в Запорожка област, а те воюваха в редиците на 51-ва общовойскова армия източно от Покровск и Мирноград. Очевидно свободните в момента резерви на руснаците са малко и трябва да се търсят нови, добавя Машовец. Затова и Кремъл поставя ултиматум от 2 месеца да се изтеглим от Донбас – защото след това ще си проличи колко проблеми има руската армия – ОЩЕ: Зеленски разкри задкулисни преговори: Украйна имала 2 месеца за Донбас (ВИДЕО)

Машовец добавя, че изглежда Добропиля в крайна сметка в момента не е желана от руското военно командване цел, а е поставена политическа цел от Кремъл, което обаче води до загуба на руски военни ресурси, които биха били по-полезни за по-мащабни задачи от стратегическо значение. "Изненадващо, ВСУ продължават да държат някои позиции в северната част на Покровск със силите на малки пехотни групи от украинските въздушнодесантни щурмови части", заявява Машовец.

Russia is pushing to break through toward Kramatorsk and western Donetsk.

Up to 1/3 of all assaults are happening in our sector.

▪ Heavy pressure on flanks: Kotlyna, Hryshyne, Rodynske

▪ Enemy uses EW from high-rises, FPV pressure on logistics

▪ Hryshyne — still under our… — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) April 1, 2026

"Най-интензивните боеве на фронта се водят в Славянското направление, близо до Красний Лиман (североизточно от Покровск), в Константиновка, при Добропиля, в Олександриевското направление и близо до Гуляйполе. Врагът запазва способността си периодично да предприема контраатаки", констатира в дневния си обзор "Два майора". А геолокализирани видеокадри показват, че украинските позиции при Вовчанск, в най-северната част на Харковска област, далеч не са изгубени:

Смертельні перегони на Гуляйпільському напрямку.

Цього разу крапку поставили оператори 2-го ББпС 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла.



Традиційно, російська піхота на байках фінішує завчасно. pic.twitter.com/V9J7fHZss1 — 1 ОШП (@davinci_army) April 3, 2026

Stupid russian vacuum cleaner salesman or so knocked on the door of the 1st Motorized Battalion of the 57th Motorized Brigade.

It seems they were able to convince him to leave finally with a ticket to a certain concert.



50.270895, 36.909031 @GeoConfirmed @UAControlMap

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 93 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 60 от тях са били клас "Шахед". Свалени са общо 76 дрона, гласи основната информация в сутрешната сводка на украинските ВВС. 17 дрона са нанесли удари на общо 10 места в Украйна. Най-значимата руска цел е била Одеса – там са ранени 2 души, ударен е пететажен жилищен блок: