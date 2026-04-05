400 километра навътре в Иран: САЩ показаха, че сухопътни хирургически мисии са осъществими (СНИМКИ)

Успешната американска операция за спасяване на двама американски военни пилоти, след като техният F-15 беше свален над Иран, е обхванала район на около 400 километра навътре в иранска територия. При това говорим за район южно от Исфахан - точно там, където Иран има ядрени съоръжения (най-големият ядрен изследователски център в Иран), както и ракетни укрепени позиции плюс военновъздушна база. Това показват геолокализирани снимки, публикувани от Clash Report - включително на останки, явно от F-15.
U.S. forces conducted a deep incursion ~400 km inside Iran, south of Isfahan, a highly sensitive area with nuclear facilities, missile bases, and an airbase.— Clash Report (@clashreport) April 5, 2026
Операцията беше проведена доста бързо и дори е използвана временна писта в пустинята, в слабо населен район. The New York Times вече писа, че мисията е включвала стотици американски командоси, много самолети и хеликоптери. Само че напускането на района не мина без загуби във военна техника за САЩ - ОЩЕ: Цената на живота на втория американски пилот от сваления F-15: Унищожени самолети и хеликоптери Black Hawk (ВИДЕО)
A U.S. C-295W special operations aircraft was spotted flying low over western Iran.— Clash Report (@clashreport) April 5, 2026
The aircraft is linked to the 427th Special Operations Squadron.
Какви са поуките?
Те са безспорни, особено три от тях:
- Извършеното от американците показва вече значителни слабости в иранската ПВО, която не може да защитава адекватно дори стратегически обекти.
- Повдига въпроси относно времето за реакция и способността да бъде открита конкретна цел - американците изпревариха иранците на тяхна територия, но не и без да понесат загуби, макар и само във военна техника, не в хора.
- Хипотетично показва как подобна операция може да се използва за по-стратегически цели - например изземване на запасите от обогатен уран на Иран.
📸 Iranian Basij member at a U.S. pilot rescue site with aircraft wreckage.— Clash Report (@clashreport) April 5, 2026
