400 километра навътре в Иран: САЩ показаха, че сухопътни хирургически мисии са осъществими (СНИМКИ)

05 април 2026, 21:29 часа 2351 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images/Guliver
Успешната американска операция за спасяване на двама американски военни пилоти, след като техният F-15 беше свален над Иран, е обхванала район на около 400 километра навътре в иранска територия. При това говорим за район южно от Исфахан - точно там, където Иран има ядрени съоръжения (най-големият ядрен изследователски център в Иран), както и ракетни укрепени позиции плюс военновъздушна база. Това показват геолокализирани снимки, публикувани от Clash Report - включително на останки, явно от F-15.

Операцията беше проведена доста бързо и дори е използвана временна писта в пустинята, в слабо населен район. The New York Times вече писа, че мисията е включвала стотици американски командоси, много самолети и хеликоптери. Само че напускането на района не мина без загуби във военна техника за САЩ - ОЩЕ: Цената на живота на втория американски пилот от сваления F-15: Унищожени самолети и хеликоптери Black Hawk (ВИДЕО)

Какви са поуките?

Те са безспорни, особено три от тях:

  1. Извършеното от американците показва вече значителни слабости в иранската ПВО, която не може да защитава адекватно дори  стратегически обекти.
  2. Повдига въпроси относно времето за реакция и способността да бъде открита конкретна цел - американците изпревариха иранците на тяхна територия, но не и без да понесат загуби, макар и само във военна техника, не в хора.
  3. Хипотетично показва как подобна операция може да се използва за по-стратегически цели - например изземване на запасите от обогатен уран на Иран.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
иранска ядрена програма американска армия сухопътна операция F-15 Исфахан война Иран свален изтребител
