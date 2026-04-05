След издънката на Левски: Веласкес не може да повярва и се оправдава с терена в Добрич

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде своето мнение след хикса на "сините" срещу Добруджа в двубой от 28-ия кръг на Първа лига. Специалистът възропта срещу състоянието на терена на стадион "Дружба" в Добрич, което попречило на футболистите му. Испанецът определи срещата като "странен мач", от който не могат да се вадят футболни изводи. Веласкес смята, че драматичният завършек на трилъра влиза в графата "сюреалистично".

Веласкес: Много странен мач

“Много странен мач, трудно е да си вадим изводи от него. Да играеш футбол на този терен е много трудно, както за нас, така и за противника, но е по-трудно за отбора, който иска да гради играта”, заяви Веласкес след равенството между Добруджа и Левски.

“Трудно е да си вадим заключения от този мач. Не стояхме добре в мача, но е трудно да играем нашия футбол на терен като днешния, но това не е оправдание за това, че отборът днес не стоя добре на терена. Отговорен за това е треньорът, но това е част от нещата, заради които мачът не вървеше както трябва. Като прибавим към терена това, че противникът се прибра в нисък блок, много трудно ни се отдаваше възможност да създаваме положения пред тяхната врата. Много странен мач, от моя гледна точка Левски направи повече и повече търсеше победата, но при всяко положение беше от тези мачове, които завършиха по такъв начин, че ми се струва сюрреалистично”, завърши треньорът на Левски.

