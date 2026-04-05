05 април 2026, 19:40 часа 1290 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След издънката на Левски: Веласкес не може да повярва и се оправдава с терена в Добрич

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде своето мнение след хикса на "сините" срещу Добруджа в двубой от 28-ия кръг на Първа лига. Специалистът възропта срещу състоянието на терена на стадион "Дружба" в Добрич, което попречило на футболистите му. Испанецът определи срещата като "странен мач", от който не могат да се вадят футболни изводи. Веласкес смята, че драматичният завършек на трилъра влиза в графата "сюреалистично". 

Веласкес: Много странен мач

“Много странен мач, трудно е да си вадим изводи от него. Да играеш футбол на този терен е много трудно, както за нас, така и за противника, но е по-трудно за отбора, който иска да гради играта”, заяви Веласкес след равенството между Добруджа и Левски.

“Трудно е да си вадим заключения от този мач. Не стояхме добре в мача, но е трудно да играем нашия футбол на терен като днешния, но това не е оправдание за това, че отборът днес не стоя добре на терена. Отговорен за това е треньорът, но това е част от нещата, заради които мачът не вървеше както трябва. Като прибавим към терена това, че противникът се прибра в нисък блок, много трудно ни се отдаваше възможност да създаваме положения пред тяхната врата. Много странен мач, от моя гледна точка Левски направи повече и повече търсеше победата, но при всяко положение беше от тези мачове, които завършиха по такъв начин, че ми се струва сюрреалистично”, завърши треньорът на Левски.

Джем Юмеров Отговорен редактор
Левски Добруджа Първа лига Хулио Веласкес
