Унгарският външен министър посети Закарпатието и седна за разговор с украинския си колега (ВИДЕО)

Според унгарския министър Микита е донесъл в Закарпатието "напълно нов подход: култура на помирение, за да могат украинците и унгарците да живеят рамо до рамо в мир и хармония". "Бихме искали да подобрим сътрудничеството между Украйна и Унгария", написа във Facebook Сиярто.

Припомняме, че крайнодесните в Унгария си поискаха Закарпатието, в случай че Украйна загуби войната, подпалена от Русия.

След това той замина за украинския град Ужгород, където се срещна с министъра на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба и Андрий Ермак, който е ръководител на канцеларията на президента Володимир Зеленски.

A video of the meeting. Szijjártó really comes across as incredibly uninterested. pic.twitter.com/MjMsAURA8h