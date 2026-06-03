Унгария не е против Украйна да почне преговори за ЕС. Съюзник на Киев обаче е бесен

Унгария смекчи позицията си относно присъединяването на Украйна към ЕС и вече не планира да блокира процеса на европейска интеграция на нападнатата от армията на руския диктатор Владимир Путин страна. Това би могло да отвори пътя за Киев да започне официални преговори за членство през следващите дни - още на 15 юни, съобщава Politico. А заедно с Украйна, преговори може да започне и Молдова - управляващите там изразиха амбиция да влязат в ЕС до края на 2028 година, като молдовският външен министър даже каза, че би гласувал на евентуален референдум за обединение с Румъния с "да", ако Молдова не успее скоро да влезе в ЕС.

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Молдова може да почне преговори само ако и Украйна почне - двете държави вървят в пакет. А от унгарска страна предупреждават, че Будапеща още не е решила окончателно да даде "зелена светлина" за старт на преговори за влизане на Украйна в ЕС.

Нова неочаквана пречка обаче може да дойде от Полша - там гори има силен гняв заради решението на украинския президент Володимир Зеленски дада кръсти украинска военна част на името на националистическата Украинска въстаническа армия (УПА), която е обвинявана в избиването на поляци по време на Втората световна война. Президентът на Полша Карол Навроцки заплаши да блокира пътя на Украйна към ЕС заради това, полската опозиция също надигна силно глас в подкрепа на такова решение - ОЩЕ: Скандал Полша- Украйна: Варшава предприема невиждан ход срещу Зеленски

Снощи стана ясно, че Будапеща е вдигнала блокадата си върху решенията на Европейския механизъм за подкрепа на мира, чрез който страните от ЕС получават възстановяване на разходите си за доставки на оръжие за Украйна - 16,4 млрд. евро. Преди това, по времето на Виктор Орбан, този механизъм беше блокиран. Но новият унгарски премиер Петер Мадяр изрично посочи, че Унгария няма да оказва военна помощ на Украйна.

Мадяр също така посочи напредък в преговорите между Унгария и Украйна относно правата на унгарското малцинство: "Това са основни човешки права и ние вярваме, че страна, която желае да започне преговори за присъединяване към ЕС, трябва да ги спазва. И аз съм много оптимистично настроен, че можем да разрешим този дългогодишен спор с Украйна".

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