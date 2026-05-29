Скандал Полша- Украйна: Варшава предприема невиждан ход срещу Зеленски

Полският президент Карол Навроцки заяви, че е възмутен от решението на колегата му Володимир Зеленски да кръсти украинска военна част на името на националистическата Украинска въстаническа армия (УПА), която е обвинявана в избиването на поляци по време на Втората световна война. Става дума за Центъра за специални операции "Север" на Украйна. Навроцки поиска Зеленски да бъде лишен от най-високото полско отличие - "Ордена на Белия орел". "Взех много на сериозно предложението на депутата Гжегож Плачек (да се отнеме от Зеленски "Ордена на Белия орел"). Следващото заседание на капитула (върховният административен орган на Ордена – бел. ред) ще се състои на 8 юни. Предложих една от точките в дневния ред да бъде отнемането на "Ордена на Белия орел", присъден на Зеленски", заяви Навроцки на пресконференция, излъчена от полската телевизия Те Фау Пе инфо.

Навроцки добави, че стъпката на Зеленски показва липсата на готовност на Киев за присъединяване към Европейския съюз. "Оценявам това много критично. За съжаление, президентът Зеленски доказа, че Украйна, от гледна точка на манталитета и прославянето на бандити и убийци от УВП, не е готова да стане част от европейското семейство", добави полският президент.

Полският премиер Доналд Туск на свой ред определи днес като "обезпокояващо полско-украинските отношения" решението на Зеленски и добави, че то "накърнява нашата историческа чувствителност".

Бившият полски премиер Лешек Милер нарече този ход на Зеленски удар за поляците. А бившият полски президент Лех Валенса заяви, че "почитайки бандитите от УПА", Зеленски е обидил "него и всички избити поляци". "В тази връзка публично свалих украинското знаме от ревера си. Оттеглям подкрепата си за президента Зеленски!", написа в социалните мрежи Лех Валенса.

Посланикът на Украйна в Полша Васил Боднар беше извикан днес в полското външно министерство във връзка със случая.

