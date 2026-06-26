Унгария за пореден път провали отварянето на преговорните клъстери за Украйна и Молдова

Унгария попречи на работната група на Съвета на ЕС да одобри резултатите от скрининга на клъстери 2-6 за Украйна и Молдова, като по този начин блокира по-нататъшните стъпки за започване на преговори в тези области. Това съобщи кореспондентът на "Европейска правда" в Брюксел, позовавайки се на източник от ЕС, пожелал анонимност относно развитието по време на срещата на COELA.

"По време на срещата на работната група на COELA тази сутрин Унгария повтори резервите си относно преждевременното отваряне на останалите преговорни клъстери за Украйна", каза източникът пред изданието.

По този начин е провалена следващата стъпка: изпращане на писмо до Украйна, с което тя да бъде поканена да представи преговорната си позиция по всеки клъстер, за да започне дискусия за тяхното отваряне.

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По подобен начин са блокирани и процедурите за Молдова.

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