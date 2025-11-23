Унгария: Западна Европа се опитва да провали новия план на САЩ за Украйна

Реакцията на лидерите на Европейския съюз на новия американски план за уреждане на конфликта в Украйна показва, че те искат да подкопаят мирните усилия на САЩ и да принудят украинците да продължат военните действия срещу Русия, заяви министърът на външните работи на Унгария Петер Сиярто, като подчерта, че такава позиция на ЕС може да доведе до трета световна война, предаде ТАСС.

„Президентът на САЩ Доналд Тръмп полага усилия за мир. Ние, унгарците, ги подкрепяме, а Брюксел и западноевропейците се опитват да ги подкопаят“, заяви Сиярто в предаване на радиостанция „Кошут“.

Според него, в момента се очертават ясни различия в позициите на САЩ и ЕС по отношение на Украйна: американската администрация „изхожда от реалността, придържа се към политическа стратегия, основана на здравия разум, и иска да сложи край на войната“, а междувременно в Брюксел все още „цари военна психоза“, западноевропейските политици „са подвластни на безумна войнствена нагласа и искат да продължат войната“, отбеляза Сиярто, цитиран от БТА.

„Ако военният конфликт ескалира и се стигне до пряк сблъсък между НАТО и Русия, това незабавно ще доведе до трета световна война, която ще бъде ядрена и в която ще бъде невъзможно да се оцелее“, предупреди министърът, като отбеляза, че този риск може да бъде отстранен, ако ЕС и Украйна се съгласят с новия американски мирен план.