Руският диктатор Владимир Путин заяви на 24 февруари - навръх четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна, която той започна, че Москва разполагала с информация за възможни опити за саботаж на газопроводите "Турски поток" и "Син поток" в Черно море. Стопанинът на Кремъл предупреди, че такива действия биха могли да провалят текущите мирни преговори с Украйна. Твърдението идва в момент, в който продължават тристранните преговори между Киев, Вашингтон и Москва - след дни се очаква нова среща в Женева.

"Унищожаване" на мирния процес или кремълска пропаганда?

„Нашата оперативна информация се докладва. Тя се отнася до възможна експлозия на нашите газови системи на дъното на Черно море“, твърди Путин. По време на заседание на борда на Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия той предположи, че предполагаемите планове имали за цел да попречат на дипломатическите усилия за прекратяване на войната.

"Те не знаят какво да направят, за да унищожат този мирен процес“, заяви издирваният от Международния наказателен съд в Хага диктатор - в смисъл, че това е - едва ли не - последен опит на Украйна и съюзниците ѝ в Европа да провалят усилията за мир.

Putin said 'the enemy' does not hesitate to use any means and referred to reported attempts or intentions to use a nuclear component. He also cited operational information about a possible explosion in gas systems on the Black Sea seabed, naming TurkStream and Blue Stream…

Истината, която произтича от фактите до момента, обаче показва друго - самият Путин не желае да сложи край на войната. Той постоянно добавя нови ултиматуми, за да постигне максималистичните си цели в Украйна. Разузнавателни служби и анализатори са категорични - стопанинът на Кремъл не е дал никаква индикация за примирие, а иска пълен контрол над Донбас, което е "червена линия" за Киев.

"Турски поток" и "Син поток" са големи подводни газопроводи, които транспортират руски природен газ директно до Турция, заобикаляйки транзитните маршрути през Украйна. Инфраструктурата играе ключова роля за поддържането на енергийния износ на Русия. "Турски поток", чиято част през България беше завършена по време на управлението на Бойко Борисов и ГЕРБ, все още се използва от страни като Унгария, Словакия и Сърбия за получаване на руско синьо гориво: За пет години: На печалба ли е България от частта на "Турски поток", изградена у нас?

Путин обвини Украйна в "индивидуален и масов терор"

Путин също така обвини Украйна, че прибягва до „индивидуален и масов терор“, въпреки че Русия извършва мащабни удари по гражданската инфраструктура, включително многократни атаки срещу енергийната система на страната, оставили градове без ток и отопление през зимата.

Москва вече е посочвала предполагаеми украински саботажи или атаки като причина за ескалиране на напрежението, отбелязва Kyiv Independent. След разговорите между украинския президент Володимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп във Флорида на 28 декември Русия обвини Украйна, че се е опитала да удари резиденцията на Путин в Новгородска област с дронове - твърдение, което самият Тръмп по-късно отхвърли.

Снимка: Kremlin.ru

В отделен инцидент руският генерал-лейтенант Владимир Алексеев беше прострелян многократно в Москва на 6 февруари. Руските власти обвиниха Украйна, докато Киев отрече всякаква намеса. Инцидентът блокира преговорите в продължение на седмици, преди те да бъдат възобновени. "Украинска правда" съобщи на 23 февруари, че преговорите са били на път да се провалят след нападението над Алексеев, позовавайки се на неназовани източници.

Още един кръг от преговори е предвиден за 26–27 февруари, въпреки че Кремъл не е потвърдил срещата. Ако се състои, това ще бъде четвъртата серия дискусии от януари насам.

По-рано днес руската служба за външно разузнаване пък обвини Франция и Великобритания, че готвели да снабдят Украйна с ядрено оръжие. Руски официални лица веднага използваха доклада, за да призоват, че по този начин Москва може първа да нанесе удар: Русия заплаши Украйна и Европа с ядрено оръжие под явно изфабрикуван претекст (ВИДЕО).