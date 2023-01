Уникален късмет: Украински войник се спаси като по чудо от куршум в главата (ВИДЕО)

В шокиращи кадри, публикувани в социалните мрежи, може да се види дупка от куршум в предната част на каската на войника, преди той да се обърне и да покаже откъде е излязъл куршумът от другата страна.

Войникът изглежда шокиран и сваля шлема, за да покаже малка рана на главата си. В клипа изглежда, че куршумът е минал както през твърдия, така и през мекия слой на каската на украинеца, изкарвайки защитния вътрешен слой.

🍀Even fortune is on the side of the Ukrainian defenders



An AFU soldier miraculously survived after a bullet penetrated his helmet. Moreover, the Ukrainian defender was almost uninjured after such a shot. pic.twitter.com/2B9MoehSLB