Успехите на фронта са кът, компенсира се с шумно говорене: Русия с Украйна днес (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руската армия е увеличила с 1.75 пъти интензивността на водените сухопътни бойни действия в Украйна през януари, 2026 година спрямо декември, 2025 година. Резултатът обаче е двойно по-малко превзета територия – 245 квадратни километра. Най-много руски атаки е имало в Покровското направление, като 33% от общия брой атаки е станал там, където уж още през декември руската армия превзе Покровск. На второ място в руския фокус е Гуляйполе, Запорожка област – 21% от руските пехотни атаки през януари, 2026 година са станали там. А най-големи успехи като териториални придобивки за руснаците има в Славянското направление (от Северск, южно от Лиман) – 20% от успехите са там при само 3% от общия брой руски пехотни атаки. Всичко това са данни и оценки на популярния украински проект Deep State, който стана известен с картите и данните, които предоставяше за боевете в Сирия предишното десетилетие на XXI век.

Russia took 245 sq km in January, nearly half of December figures. Pokrovsk saw 33% of assaults, Huliaipole 21% with attacks up 1.75x. Slovyansk had just 3% of assaults but 20% of territorial losses, @Deepstate_UA reports. pic.twitter.com/qRf63ogLkP — WarTranslated (@wartranslated) February 1, 2026

За Славянското направление украинският военен телеграм канал "Офицер" предупреждава, че може да има руски опити за атаки с бронирана техника през Минковка и Приволя, защото от там до Краматорск и Славянск дистанцията е само 16 километра.

Със сигурност фактор за руското военно представяне са големите януарски студове в Украйна. Действията на пехотата са много затруднени от тях – данните са показателни, дори предвид новината, че в периода 2023 – 2024 година Русия е утроила производството на популярните си балистични ракети „Искандер-М“ с помощта на Китай. Данните са на неправителствената организация Центъра за стратегически и международни науки – с изричен акцент колко важни са китайските стоки с двойна употреба за руския военнопромишлен комплекс (например батерии). През 2024 година Китай е източник на 70% от руския внос на амониев перхлорат – критичен компонент, използван за производството на горивото за балистични ракети. Британското разузнаване счита, че Русия прави по 50 балистични ракети „Искандер“ месечно и има резерв от поне 200 такива ракети. Официално китайското външно министерство отрича да подпомага това производство. Търговският обмен на Китай и Русия вече е в обем от 250 млрд. долара (през 2024 година), докато през 2022 година беше 190 млрд. долара. Делът на китайските стоки и услуги в руския внос е вече 33,8% спрямо 11,3% през 2014 година.

Стагнация на фронта – много шум в информационното пространство

За да бъде маскиран този откровен руски военен провал предвид претенциите това да е втората армия в света, правеща вече почти 4 години уж тридневна специална операция, политическите клакьори на руския диктатор Владимир Путин стават все по-шумни. Начело е руският външен министър Сергей Лавров, който заяви, че "европейските елити" си изтъргували интересите заради "украинския режим" и го използват, за да воюват с Русия по всякакъв начин и да се готвят за директна война. Лавров сравни Русия със САЩ – и двете били велики сили, а Европа постоянно се мъчела "да вбива клинове" между тях. Бившият руски президент и премиер Дмитрий Медведев, сега зам.-секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация, пак избълва в пред руски медии, че руската победа в "специалната военна операция" наближавала и че украинският президент Володимир Зеленски нямало да си опази главата. И още – Русия не била засякла каквито и да е американски ядрени подводници, които да са заплаха за нея – ОЩЕ: Тръмп отговори на Медведев и Путин: С ядрени подводници

🤡Lavrov takes aim at European politicians



Russia's Foreign Minister under Putin claims that Europe has sacrificed its own interests in favor of those of the "Ukrainian regime."



And that, according to Lavrov, is precisely why the EU's relations with Donald Trump have… pic.twitter.com/hCy9ERSOhV — NEXTA (@nexta_tv) February 1, 2026

Medvedev: “A military victory in the ‘special military operation’ is already coming into view across a number of parameters”



In the video — the Kremlin’s master, trying to spot that victory for the fourth year in a row.



Medvedev also said that Volodymyr Zelensky “won’t keep his… pic.twitter.com/PVUPKYF8Mu — NEXTA (@nexta_tv) February 1, 2026

Показателно обаче какво готви Русия на Украйна е какво каза т. нар. руски губернатор на Херсонска област Владимир Салдо, който от 2002 до 2012 година е бил кмет на град Херсон. Салдо заяви, че целта на Русия е не само да превземе цялата Херсонска област, но и идеологически "да превъзпита" живеещите в областта. "Нашата цел е благородна и справедлива - трябва да направим всичко възможно, за да освободим хората, живеещи на западния бряг на Днепър, от духа, който е нахлул в съзнанието им и продължава да ги обсебва, вдъхновен от западните идеолози, водещ до унищожение на отделни личности, унищожение на тяхната идентичност, унищожение на културните традиции и налагане на чужди традиции и идеи, които са напълно чужди на хората, живеещи на тази територия", подчерта той пред руската държавно-информационна пропагандна агенция ТАСС.

И като не могат на фронта, а залагат на идеология, руснаците не спират с военните престъпления в Украйна – видеокадри показват как в Днепропетровска област руски дрон удря в близост до цивилен автобус, който катастрофира, а малко след това има опит да бъдат ударени с втори дрон успелите да излязат и да се евакуират пътници. Срещу руските далекобойни дронове "Шахед" украинците ползват все повече безпилотни летателни апарати-прехващачи:

War crimes. Russian forces deliberately attacked civilians in Ukraine’s Dnipropetrovsk region. A group of Shahed drones was flying along a road when the operator of the first drone spotted a civilian bus and struck it. The explosion nearby caused a traffic accident, with the… pic.twitter.com/uVrZ3IHAjz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 1, 2026

Operators of Ukraine’s 5th Separate Assault Brigade neutralized a Russian BM-35 Italmas drone equipped with Starlink. The target was disabled during combat operations, removing the system from use. Starlink itself has already implemented updates to prevent Russians from using… pic.twitter.com/4FMmSfHcAh — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 1, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

След рекордния руски пехотен напън на 31 януари, рязък спад в интензивността на сухопътните военни действия на 1 февруари съгласно официалните данни на украинския генщаб. През последното денонощие са станали 179 бойни сблъсъка спрямо 338 на 31 януари. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 132 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 12 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3339 изстреляни снаряда, като това е с 20 повече за денонощие. Руската армия е използвала 7255 FPV дрона, което е с около 3200 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление остава Покровското, но с двойно намаление на интензивността на сухопътните бойни действия там на дневна база. През последните 24 часа в Покровското направление са спрени 41 руски пехотни атаки, като Покровск и Мирноград продължават да бъдат сочени като места на активни боеве от украинския генщаб. Поредни видеокадри показват как украинците успяват да удържат руснаците да не напредват през северната част на Покровск. В района на Гуляйполе, Запорожка област, е имало 32 руски пехотни атаки. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са извършени 11 руски пехотни атаки – руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" отчита разширение на руската зона около язовира Клебан-Бик, южно от Константиновка и вижда лек руски напредък към центъра на града, както и че от юг на града украинците напреднали до Плещеевка, но още не са се укрепили там. Само че от украинска страна твърдо заявяват, че руските щурмови групи, опитващи да напреднат към центъра на Константиновка, биват унищожавани една по една. В съседното от север Славянско направление е имало 12 руски пехотни атаки, а в района на Вовчанск, най-северната част на Харковска област (Южнослобожанско направление) руснаците са организирали 11 руски пехотни атаки, като руската групировка "Север" казва, че е превзето село Зелено. В Лиманското и Купянското направление са станали съответно 8 и 6 руски пехотни атаки.

FPV drone operators of Ukraine's 425th Assault Regiment “Skelya” destroying Russian servicemen in the Pokrovsk sector. They prevent assault groups from maintaining a foothold at forward positions which left Russians stuck in the northern part of Pokrovsk for weeks now. pic.twitter.com/V7Aj5Q0Tvi — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 1, 2026

today, the 90th GTD tried to reach Novopavlivka again.

this time they only had 2 tanks and 1 Bukhanka available, did they run out of BMPs again?

13kia 2wia, 42nd mechhttps://t.co/mPtcKJkrnr pic.twitter.com/8tfGNXX3YR — imi (m) (@moklasen) February 1, 2026

Two Russian infantry fighting vehicles carrying 14 troops attempted to use fog to launch an attack. Infantry from the 225th Separate Assault Regiment, supported by neighboring units, engaged the assault. After about an hour of fighting, both armored vehicles were destroyed and… pic.twitter.com/h0iFaLiBJ1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 1, 2026

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец публикува нов анализ, този път посветен на Лиманското направление. По негови данни, за последните 3 месеца боеве руската армия е успяла да напредне с между 11 и 14 километра, като напредъкът е по-малък откъм Заречно и Дробишево (североизточно от Лиман). Малки руски щурмови групи са вече в югоизточните части на Лиман (районът на улиците "Партизанска" и "Вишнева"), както и в северните покрайнини на Дробишево, добавя Машовец. Опитите на противника да пробие към Лиман, действайки директно от страната на Ямпол, по железопътната линия до южните покрайнини на града, все още не са му донесли успех, казва украинският експерт. Машовец смята, че руското военно командване вече се стреми да осигури удобни позиции за щурм на Лиман – от север през Дробишево и Ставки, а от юг, откъм Ямпол и през река Северски Донец. "Почти по целия периметър на Лиманския плацдарм в близко бъдеще трябва да се очакват продължаващи пехотни атаки от страна на противника с различна интензивност. На оперативно ниво обаче е очевидно, че бъдещите перспективи на руската армия в Лиманското направление не изглеждат толкова ясни, главно поради много бавния темп на изпълнение на текущите им тактически задачи. Това от своя страна значително удължава времето за постигане на оперативните цели в това направление", заключва Машовец, според когото най-вероятно руското командване иска да превземе Лиман до средата или в края на пролетта на 2026 година. Той обаче е категоричен – в момента руснаците нямат позиции за щурм на Лиман и им трябват подкрепления, за да го сторят, на първо място повече пехота. Само че подкрепления много трудно ще дойдат, защото се водят сериозни боеве в съседното Купянско направление, тъй като Путин заложи публично политически на успех там, добавя Машовец. И предупреждава – ако в Лиман стане както в Покровск и Мирноград, тази година Русия ще трябва да тръгне фронтално от юг на север към агломерацията Славянск – Краматорск т.е. предпоставка руската армия да лее още повече кръв и да има още повече руски военни жертви.

Footage reportedly shows Ukrainian forces clearing Russian sabotage groups from Kupyansk-Vuzlovyi. pic.twitter.com/2r0jYxAlFw — WarTranslated (@wartranslated) February 1, 2026

Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора", както и „Рибар“, признават, че в Запорожка област Мала Токмачка вече не е под руски контрол, а е в сивата зона на боеве. Селото е важно за украинските защитни позиции както при Гуляйполе, така и на запад, преди Орехов. "Два майора" пак съобщава за украински контраатаки при Гуляйполе.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла една балистична ракета "Искандер-М" и 171 далекобойни дрона по цели в Украйна, от които 100 са били клас "Шахед". Свалени са 157 дрона, има удари от преминалите през украинската ПВО руски безпилотни летателни апарати на 8 места в Украйна, става ясно от сводката на украинските ВВС. "Два майора" твърди, че руснаците са ударили ел. подстанция между Днепропетровска и Запорожка област и е имало атака с руски дронове срещу Каневската ВЕЦ. Руското военно министерство съобщи за 31 свалени далекобойни дрона над контролирана от руснаците територия, 22 от които над Белгородска област, а 4 и 2 - над Краснодарския край и Ростовска област - ОЩЕ: Много жертви и ранени, след като руски дрон падна до автобус в Източна Украйна (СНИМКИ)