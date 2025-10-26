"В България една жена ми каза "Путин е идеалът ми за мъж" (СНИМКИ)

Известната украинска певица Катерина Бужинска наскоро разказа за трудностите, с които понякога й се налага да се сблъсква в България - певицата от 2014 г. е омъжена за български бизнесмен, двамата имат близнаци - син и дъщеря, и семейството й живее у нас, макар тя самата непрекъснато да пътува до Украйна. За това тя говори откровено в интервю първо в You Tube канала на журналистката Маричка Падалко през септември, а преди два дни и в интервю за изданието "Гордон".

Бужинска сподели, че в България след разпадането на СССР живеят много руснаци, а и част от българите от по-възрастното поколение изпитват носталгия към годините от социализма затова нерядко отношението към украинците е негативно.

"Срещала съм враждебно настроени хора. В България една жена ми каза, че Путин е нейният идеал за мъж, знаейки, че съм от Украйна. Беше болезнено. В България все още има посткомунистически синдром, а има и много руснаци, така че отношението към украинците не винаги е положително. Срещам обаче и много съвременни, цивилизовани хора, които разбират ситуацията и ни подкрепят", каза тя.

Катерина Бужинска с близнаците. Снимка: Instagram/buzhynska

Бужинска има успешна кариера, изнася непрекъснато концерти в Украйна и активно подкрепя украинските въоръжени сили, нейният брат воюва като доброволец в украинската армия.

