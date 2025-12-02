За предполагаема измама: Арестуваха Федерика Могерини

Бившият върховен представител на ЕС Федерика Могерини е задържана в разследване за предполагаема измама при обучението на бъдещи дипломати, съобщи източник, близък до случая, цитиран от АФП и БГНЕС. Могерини, която беше върховен представител по външните работи от 2014 до 2019 г., сега ръководи висшето училище „Колежът на Европа“, което беше претърсено в рамките на разследването заедно с дипломатическите служби на ЕС. Тя беше арестувана заедно с още две лица, съобщи източникът. Белгийските власти са претърсили офисите на ЕСВД в Брюксел и помещенията на Колежа в Брюж. Претърсени са и частни домове в Белгия.

Има ли злоупотреба с евросредства

Акцията е по искане на Европейската прокуратура като част от разследване на предполагаема измама, свързана с финансиран от ЕС проект за обучение на младши дипломати.

В изявление от обвинението заявиха, че разследването е съсредоточено върху Дипломатическата академия на Европейския съюз, деветмесечно обучение за млади дипломати, възложено по търг на ЕС на Колежа на Европа в Белгия между 2021 и 2022 г.

Властите разследват дали ЕСВД е нарушила правилата си за обществени поръчки, като е споделила информация с Колежа, преди проектът да бъде възложен.

"Можем да потвърдим, че полицията е била днес в сградата на ЕСВД", заяви говорител на ЕС, уточнявайки, че текущото разследване е свързано с дейности, извършени "по време на предишен мандат".

Припомняме, че наследник на Могерини като първи дипломат на ЕС беше Жозеп Борел, който беше заменен от настоящия ръководител на външната политика Кая Калас през декември 2024 г.

