В необичайно кратки срокове: Украйна пуска петрол по нефтопровода "Дружба" още утре?

Украйна ще възобнови доставките на нефт през нефтопровода „Дружба“ още утре. Това обяви агенция Bloomberg като се позова на свои източници. Според агенцията техническите тестове на нефтопровода са насрочени за вторник. Освен това Европейският съюз може да предприеме решителна стъпка към освобождаването на заем от 90 милиарда евро за Украйна още тази сряда, 22 април, съобщава агенцията.

Припомняме, че преди дни украинският президент Володимир Зеленски обяви, че участъкът от нефтопровода "Дружба", който снабдява Унгария и Словакия, ще бъде ремонтиран до края на април. Той добави, че тръбопроводът няма да е напълно възстановен към тази дата, тъй като това е дълъг процес, но ще е достатъчно функционален, за да потече през него отново петрол. "Както обещахме, ще бъде ремонтиран до края на април, не напълно, но достатъчно, за да заработи", каза Зеленски.

Ситуацията около петролопровода "Дружба"

От края на януари 2026 транзитът на руски петрол към Унгария и Словакия е спрян, тъй като тръбопроводът "Дружба" понесе щети след масирана руска атака на 27 януари. Ремонтът ще отнеме време, посочиха украинските власти многократно. Въпреки това загубилият катастрофално изборите в Унгария бивш премиер Виктор Орбан, подкрепен от словашкия си колега Роберт Фицо, не спряха да обвиняват за ситуацията Украйна, внимателно пропускайки каквото и да било споменаване на Русия. Повредата стана повод за безпрецедентно остър тон между Киев и Будапеща, а "битката" на Орбан със Зеленски се превърна в основен мотив на предизборната му кампания. Впоследствие, управлявалият над 16 години Орбан загуби катастрофално вота.

