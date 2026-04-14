След падането на Орбан, Зеленски изведнъж обяви, че нефтопроводът "Дружба" скоро ще бъде пуснат

Украинският участък от нефтопровода "Дружба", който снабдява Унгария и Словакия, ще бъде ремонтиран до края на април. Това обяви днес украинският президент Володимир Зеленски на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин, където е на посещение.

Той добави, че тръбопроводът няма да е напълно възстановен към тази дата, тъй като това е дълъг процес, но ще е достатъчно функционален, за да потече през него отново петрол.

"Както обещахме, ще бъде ремонтиран до края на април, не напълно, но достатъчно, за да заработи", каза Зеленски.

