Войната в Украйна:

След падането на Орбан, Зеленски изведнъж обяви, че нефтопроводът "Дружба" скоро ще бъде пуснат

14 април 2026, 15:26 часа
Снимка: president.gov.ua
Украинският участък от нефтопровода "Дружба", който снабдява Унгария и Словакия, ще бъде ремонтиран до края на април. Това обяви днес украинският президент Володимир Зеленски на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин, където е на посещение.

Той добави, че тръбопроводът няма да е напълно възстановен към тази дата, тъй като това е дълъг процес, но ще е достатъчно функционален, за да потече през него отново петрол.

"Както обещахме, ще бъде ремонтиран до края на април, не напълно, но достатъчно, за да заработи", каза Зеленски.

Елена Страхилова Отговорен редактор
Виктор Орбан Володимир Зеленски нефтопровод Дружба
