В Прага издигнаха статуя на Путин като орк, възседнал газов кран (СНИМКИ)

Инсталацията е поставена в най-големия административен район на чешката столица – Прага 6 като част от инициативата "Подарък за Путин". Нейният автор, чешкият скулптор Душан Достал, разказа, че целта е да се покаже, че на чехите не им е безразлично това, което се случва в Украйна.

"Статуята не е предназначена да бъде харесвана, тя има за цел да провокира, за да разберем всички, че светът, който ни заобикаля, е много крехък, че на стотици километри от нас има войници, които убиват жени и деца и разрушават къщи“, каза друг от участниците в платформата, бизнесменът и филантроп Далибор Дедек.

Според съобщенията след 30 дни статуята ще бъде продадена на търг за набиране на средства за оръжия за Украйна.

Междувременно вчера, 5 декември, посолството на Русия в ирландската столица Дъблин осъмна с големи надписи по оградата му "Лъжи, лъжи, още лъжи".

“Glory” to #Putin ! The #monument to Putin in #Prague . pic.twitter.com/BvFuFOxIzl

The statue will remain in Bubeneč for 30 days after which it will be auctioned off to raise money for weapons for Ukraine.https://t.co/MW6hdQ13LZ