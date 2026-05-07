Обратно към корените: Джон Малкович стана хърватски гражданин (ВИДЕО)

Американският актьор от хърватски произход Джон Малкович получи хърватско гражданство, съобщи министърът на вътрешните работи на Хърватия Давор Божинович, цитиран от ХИНА. Церемонията по връчването на решението за предоставяне на гражданство на Малкович се е провела на 5 май. "Световноизвестният актьор, известен с многобройните си забележителни роли, прие нова роля и става хърватски гражданин", написа Божинович в платформата X.

Danas smo u kratkoj, ali važnoj ceremoniji, uručili rješenje o hrvatskom državljanstvu Johnu Malkovichu. Svjetski poznati glumac, koji je obilježio kinematografiju brojnim ulogama, preuzeo je novu ulogu i postao hrvatski državljanin.



Čestitam i dobrodošli. 🎭 🇭🇷 pic.twitter.com/MuduIl4y1a — Davor Božinović (@DavorBozinovic) May 5, 2026

По-рано Малкович беше приет от хърватския премиер Андрей Пленкович. На срещата Пленкович изрази задоволство, че актьорът поддържа връзката си с хърватските си корени.

Предците на актьора по бащина линия са емигрирали в САЩ от хърватския град Озал. Малкович е бил в Хърватия неколкократно както за участия в театрални постановки, така и на частни посещения.

За Джон Малкович

Малкович е един от най-известните американски актьори с над 70 филмови роли, сред които във филмите "Полетата на смъртта", "Империята на слънцето", "Опасни връзки", "Под прицел" и "Да бъдеш Джон Малкович". Той е популярен и с ролите си в театъра. През последните години съвместната му работа с Народен театър "Иван Вазов" предизвика вълна от възмущение сред суверена, като причините бяха тематиката на постановката "Оръжията и човекът", цените на билетите за предишното му представление "В самотата на памуковите полета" и др. Сред признанията за работата му има две номинации за "Оскар" и три за "Златен глобус", припомня БТА.