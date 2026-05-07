Европейците не възприемат САЩ като надежден партньор: Проучване

07 май 2026, 11:18 часа 521 прочитания 0 коментара
Мнозинството от гражданите в Европейския съюз не възприемат САЩ като надежден партньор, показва анализ на германската фондация „Бертелсман“, основан на допитвания във всички 27 държави членове на блока. Анализът е обоснован на направената през март представителна анкета от Флориан Комер, представител на изследователския институт „Нира Дата“. В нея са включени над 18 000 пълнолетни на възраст между 18 и 69 години. 

Президентството на Доналд Тръмп е оставило дълбоки следи, се посочва в анализа на „Бертелсман“, цитирано от ДПА. Според него 58% от гражданите на ЕС са заявили, че САЩ не са надежден партньор. В Германия този процент е дори още по-висок - 73%. Само 31% от анкетираните смятат САЩ за най-важния партньор на ЕС. 

През септември 2024 г. този процент е бил 51%, което отбелязва спад с 20 процентни пункта.

Почти три четвърти от анкетираните, или 73%, са заявили, че Европа трябва да „върви по свой собствен път“ след десетилетия на близки връзки със САЩ. В края на 2024 г. 63% от анкетираните са споделяли това мнение. 

Фондацията стигна до заключението, че „поляризиращият президент на САЩ и нарастващите геополитически напрежения са ориентирали общественото мнение в ЕС към по-голяма независимост на Европа“. 

В същото време проучването показа, че Китай не придобива по-голямо значение сред анкетираните в ЕС като възможен алтернативен партньор, като скептицизмът към Пекин остава висок. Освен това Великобритания и Канада се възприемат като стратегически партньори с по-голяма роля, показва проучването. 

Подкрепата за отбранителния алианс НАТО остава силна, като 63% от анкетираните продължават да го възприемат като централен стълб на сигурността.

Елена Страхилова Редактор
