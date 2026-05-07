Испания категорично отхвърли правни норми, свързани с децата. България ги прие преди половин година

Испанското правителство одобри разширяването на закона за защита на детето, известен като Лопиви (Закон о за защита непълнолетните от насилие) или „Законът на Родес“. Законът е приет преди пет години и по това време се смята за революционен законодателен акт в превенцията и борбата с престъпленията, извършвани срещу деца и е повратна точка в борбата срещу педофилията. С течение на времето обаче експертите и правителството са счели за необходимо да разширят закона, за да се справят с недостатъците, които системата все още допуска, и да се гарантира, че „защитата на децата е неизбежна обществена отговорност“.

Подкрепял педофилията: Бащата на "Синдрома на родителското отчуждение" и бъдещето на Семейния кодекс в България (ВИДЕО, ДОКУМЕНТИ)

Изслушване на децата

Законопроектът постановява, че децата винаги трябва да бъдат изслушвани във всеки правен процес, който ги засяга. Настоящият закон ограничава това задължение до деца на 12 или повече години или такива, считани за „достатъчно зрели“, което означава, че в много производства мненията на непълнолетните не се вземат предвид.

Освен това, според източници от Министерството на младежта, реформата „засилва най-добрите интереси на детето“, изисквайки всички административни и съдебни актове и решения изрично да обосновават как тези интереси са били оценени и защо взетото решение най-добре защитава физическото, емоционалното или психологическото благополучие на децата.

Синдромът на родителското отчуждение и частните случаи на педофилия: Наука, факти и поле за спор

В тази връзка, реформата включва, сред критериите, определящи най-добрите интереси на детето, отнемането на детето от лицето, което го малтретира, така че най-добрите интереси на детето „никога да не бъдат да бъде с агресор или предполагаем агресор“, за когото е докладвано за насилствените му действия.

Още: Рисково и прибързано: Протест срещу въвеждането на принудително съвместно попечителство над деца

Синдром на родителско отчуждение

По същия начин, новият текст изрично забранява Синдрома на родителско отчуждение (СРО) – отнасящ се до предполагаемата манипулация на единия родител срещу другия. Тази мярка вече беше включена в оригиналния Lopivi , но отхвърлянето ѝ сега е подсилено с постановяването, че никакъв публичен или частен доклад, основан на Синдрома на родителско отчуждение, който няма научна валидация, не може да бъде използван в съдебни или административни производства. Освен това, всички решения, които го използват, могат да бъдат оспорени.

Сериозни забележки: Прокуратурата излезе със становище за промените в Семейния кодекс и споделеното родителство

Съвместно попечителство

В същото време, реформата постановява, че съвместно попечителство не може да бъде предоставено, когато има индикации, че такова решение би могло да повлияе негативно на физическото, психическото или емоционалното здраве на детето, като подробно се описват критериите за тълкуване на най-добрите интереси на детето и се установява задължението да се изслуша гледната точка на детето. По подобен начин, ако дете изрази отхвърляне на един от родителите си, законът постановява, че системата трябва да разследва причините за отхвърлянето и да защити детето.

Още: Великобритания отхвърли убийствена презумпция за децата, а в България се очаква да бъде приета (ВИДЕО)

В България

Припомняме, че въпреки експертните мнения и протести, в края на 2025 г. у нас вародните представители приеха на второ четене промени в Семейния кодекс относно споделеното родителство. В пленарната зала единствено депутатите на "Величие" бяха остри противници на реформите и влязоха в спор и с вносителите от ГЕРБ-СДС и ИТН, както и с "Възраждане".В мотивите на законопроекта е записано, че предлаганите промени са "обусловени от необходимостта от актуален недискриминационен подход при прилагането на критериите, от които да се ръководи съда при представяне на родителските права в хипотезата на липса на доброволно уреждане на тези въпроси и от двамата родители". Вносителите се аргументираха с това, че през вековете съдържанието на понятието "упражняване на родителски права" и това на кого от родителите са били присъждани тези права, се е променяло.

Под звука на протести: Депутатите одобриха промените в Семейния кодекс

Снимки: iStock