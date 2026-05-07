Сергей Серафимов попадна в черния списък на Първа лига, след като втори отбор се оплака от бруталните му нападки

Недоволството към президента на Добруджа Сергей Серафимов продължава да расте след двубоя срещу Спартак Варна от 33-ия кръг на Първа лига. “Соколите” излязоха с декларация описваща недопустимото поведение на боса на добричлии, включващо обиди и повреда на имущество. Любопитното е, че те са вторият клуб за по-малко от седмица, който отправя подобна жалба, след оплакването от Локомотив София.

Жалбата на "соколите" разкри шокиращи детайли за президента на Добруджа

"ФК Спартак Варна изразява своето възмущение от поведението на президента на ФК Добруджа Сергей Серафимов. Още преди двубоя президентът на Добруджа Сергей Серафимов си позволи чрез медийни изяви да прави внушения и категоризации по адрес на нашия клуб – един от най-старите и уважавани футболни клубове в България. Недопустимо е по подобен начин да се говори за името и марката Спартак Варна и да се създават интриги и напрежение чрез внушения без покритие.

Още: Добруджа възкръсна на "Коритото" в последната секунда! Бой, червени картони и пълна драма на дъното

Още по време на срещата и след края ѝ станахме свидетели на лични нападки, изключително арогантно поведение, обиди към възрастни фенове, привърженици и представители на клуба, както и действия, довели до повреда на имущество – поведение, което е абсолютно недопустимо и не отговаря на принципите на спортсменството и уважението, които трябва да съпътстват футбола. Още по-недопустимо е подобно поведение да бъде демонстрирано от човек, придружаван от тежка охрана и представляващ професионален футболен клуб.

През годините ФК Спартак винаги е подхождал с уважение към своите съперници, официални лица и привърженици, независимо от напрежението и емоциите около футболните двубои. Очакваме същото отношение и към нашия клуб, неговите представители и имущество.Разбираме, че след важни мачове емоциите често са силни, но съществуват граници, които не бива да бъдат преминавани. Категорично заставаме зад всички хора в клуба и няма да приемем действия, насочени срещу тяхното достойнство, сигурност и нормална работна среда. Призоваваме за повече уважение, професионализъм и отговорност между клубовете, защото българският футбол има нужда от честна конкуренция и нормални отношения както на терена, така и извън него."

Още: “Ел Класико ще реши титлата! И като всички дадохме победа за тях, пак няма да стане“: Прогнози “В мишената“ (ВИДЕО)