ЕС смекчава правилата за изкуствения интелект

Държавите от ЕС и законодателите от Европейския парламент постигнаха споразумение за облекчаване на правилата за изкуствения интелект, след натиск от страна на някои правителства и компании. "Председателството на Кипър, представляващо ЕС, и преговарящите от Европейския парламент току-що постигнаха временна договореност по предложението, насочено към опростяване и улесняване на определени правила относно изкуствения интелект", се казва в изявление на Кипър, който в момента е ротационен председател на ЕС, цитирано от Ройтерс.

В споразумението влиза и забрана за използването на приложенията за изкуствен интелект за създаване на дийпфейкове със сексуално съдържание без съгласието на хората.

Критиците казват, че това смекчаване на някои правила за ИИ показва как Европа се поддава на натиска на големите технологични компании, отбелязва Ройтерс.

Временната сделка, която трябва да бъде формално одобрена от правителствата на ЕС и Европейския парламент през следващите месеци, беше постигната след девет часа преговори.

Промените в Закона за изкуствения интелект, който влезе в сила през август 2024 г. и който съдържа ключови елементи, прилагани на етапи, са част от усилията на Европейската комисия да опрости редица нови цифрови правила. Това се случва след оплаквания от бизнеса за припокриващи се регулации и бюрократични пречки, които затрудняват конкурентоспособността на европейските компании пред американски и азиатски компании от бранша.

Правителствата на страните от ЕС и законодателите се споразумяха да отложат правилата за високорискови ИИ системи, като тези, свързани с биометрия или критична инфраструктура и правоохранителни органи, за 2 декември 2027 г., вместо първоначалния срок за влизането им в сила на 2 август тази година.

Отстъпвайки на натиска на бизнеса, те също така се споразумяха да изключат машините от обхвата на Закона за ИИ, тъй като те вече са подчинени на секторни правила.

Задължителен воден знак за ИИ генерирано съдържание ще се прилага от 2 декември.