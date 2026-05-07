Великобритания не дава пари да се превъоръжи: Лют спор в Лондон

Генерал сър Ричард Баронс, бивш командващ британския обединен щаб, разкритикува британското министерство на отбраната, че "отстъпва назад", заявявайки, че липсата на средства принуждава компаниите във военния и отбранителен сектор да се местят в чужбина. Британските въоръжени сили могат само да говорят за подготовка за война, защото липсата на финансиране означава, че няма да има пари за закупуване на нови оръжия до 2030 г., предупреди четиризвездният генерал в оставка.

Баронс, съавтор на "Стратегическия преглед на отбраната", заяви пред The Times, че липсата на инвестиции "изтощава" индустриалната база и тласка отбранителните фирми към чужбина. Според него, британските военни "едва" имат достатъчно пари за конвенционални платформи като танкове, хеликоптери и артилерия, но не и за еднократни автономни продукти като боеприпаси, дронове и системи с изкуствен интелект.

Настоящият началник на британския генщаб генерал сър Роли Уокър очерта концепция, наречена "20-40-40". Тя постановява, че 20% от бъдещите бойни способности на армията ще идват от традиционни платформи, 40% от евтини системи, (които могат да бъдат загубени в бой без значителна финансова тежест) и 40% от еднократни инструменти, като например дронове-камикадзе.

Критики и отговори

Източник от британската армия отрече, че няма достатъчно пари за модернизация, заявявайки, че ускореното снабдяване с нови оръжия вече е в ход. Според генерал Баронс обаче, кралският флот и британските ВВС имат достатъчно пари само за да планират и мечтаят за възстановяване на истинската бойната готовност. Острите му критики към лейбъристкото правителство, което след почти две години на власт не успя да формулира последователен план за разходи за отбрана, бяха последвани и от критики на бившия генерален секретар на НАТО лорд Робъртсън и д-р Фиона Хил.

Робъртсън обвини правителството на Киър Стармър в "пагубно самодоволство". Фиона Хил, експерт по Русия и Евразия и ключов свидетел в първата процедура по импийчмънт срещу Доналд Тръмп, заяви, че Обединеното кралство е "по-малко устойчиво, отколкото би трябвало да бъде, предвид надвисналите геополитически кризи и нововъзникващите рискове".

Баронс "аплодира" Германия за увеличаването на разходите си за отбрана. До края на десетилетието разходите на Германия ще бъдат около 165 милиарда паунда (над 3,5% от БВП), повече от тези на Обединеното кралство и Франция взети заедно.

Стармър не е склонен да се ангажира с постигането на целта на НАТО от 3,5% до 2035 г. и все още не е определил точен срок. Военните лидери на Острова обаче продължават да обсъждат съкращения на армията, дори когато от нея се иска да се подготви за война, която според командването може да избухне през следващите години.

Министърът на отбраната Джон Хийли обеща да възстанови отбранителната индустрия и да я превърне в двигател на икономическия растеж, но Баронс, напротив, отбеляза връщане назад поради нежеланието на правителството да увеличи разходите за отбрана. Генерал Баронс каза: "Парите ги няма сега и може да ги няма още четири години, така че много от големите технологични компании ще отидат в Германия, Полша или САЩ. В бъдеще Великобритания ще трябва да харчи парите си за отбранителни проекти в чужбина".

Генерал Баронс заяви, че няма да има повишен бюджет за отбрана до 2027 г., когато военните разходи на Великобритания ще достигнат 2,5% от БВП, което би провалило планираната кампания за оптимизиране на дейността на Министерството на отбраната. Баронс заяви и, че на Министерството на отбраната трябва да се дават до 10 милиарда паунда повече годишно и подчерта, че 10-те милиарда паунда, които финансовият министър Рейчъл Рийвс е обещала на Хийли за четири години, далеч няма да бъдат достатъчни.

Министерството на отбраната на Великобритания отговори: "Това правителство постига най-голямото устойчиво увеличение на разходите за отбрана от времето на Студената война, като само настоящият парламент харчи 270 милиарда паунда за отбрана. Искаме Обединеното кралство да бъде най-доброто място в света за стартиране и развитие на производство на оръжие и от юли 2024 г. насам сме подписали почти 1200 големи договора, като 93% от тези разходи са за британски компании. В съответствие с препоръките на Стратегическия преглед на отбраната, Обединеното кралство харчи 4 милиарда британски лири за подобряване на нашите безпилотни способности, а предстоящият План за инвестиции в отбраната ще се справи с остарялата, претоварена и недофинансирана отбранителна програма, която наследихме от нашите предшественици".

Автор: Лариса Браун, за The Times

Превод: Ганчо Каменарски