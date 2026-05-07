Спорт:

"Ще видите как работи нашето Народно събрание": "Прогресивна България" овладява изцяло парламента

07 май 2026, 12:39 часа 841 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Ще видите как работи нашето Народно събрание": "Прогресивна България" овладява изцяло парламента

"Прогресивна България" си осигури пълен контрол върху временната парламентарна комисия, която ще изработи правилника за работа на новото Народно събрание. Решението беше прието след остри спорове в пленарната зала и критики от страна на опозицията, че управляващото мнозинство нарушава утвърдената парламентарна практика.

Комисията ще бъде съставена от 16 депутати, като девет места в нея ще бъдат за представители на ПБ. ГЕРБ ще има трима членове, а ДПС, "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане" - по един представител. Предложението беше прието със 181 гласа "за" от ПБ, ГЕРБ и ДПС, докато по време на дебата депутатите от ГЕРБ и ДПС не взеха отношение. 

Опозицията реагира остро срещу начина на формиране на комисията. От ПП, ДБ и "Възраждане" настояха да бъде запазен досегашният модел, при който в комисията участват равен брой представители на всяка парламентарна група. Според тях така се гарантира равнопоставеност при изработването на правилата за работа на парламента. Още: "Прогресивна България" няма да свали охраната на Пеевски (ВИДЕО)

Въпреки това мнозинството на Румен Радев наложи пропорционален принцип, съобразен с числеността на парламентарните групи. Така ПБ, която разполага със самостоятелно мнозинство в Народното събрание, получи доминираща позиция и в комисията за правилника. 

Председателят на парламентарната група на ПБ Петър Витанов защити решението с аргумента, че досегашната "равнопоставеност" е била само формална, защото реално комисиите винаги са отразявали волята на мнозинството. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той подчерта, че предложеният проект е бил подписан и от представители на ПП, ДБ, "Възраждане" и ДПС, което според него означава, че възраженията е трябвало да бъдат направени още преди внасянето му.

"Ще видите как работи нашето Народно събрание"

Още: За да не се ползва за пиар: Витанов за отказа на ПБ за комисия срещу Пеевски (ВИДЕО)

Антон Кутев от ПБ определи критиките на опозицията като "хитрина" и заяви, че не може мнозинството да носи политическа отговорност за парламент, чиито правила са написани от други. 

"Ние видяхме как работят вашите Народни събрание; сега идва ред да покажем как работи нашето", заяви Кутев от трибуната, което предизвика шумна реакция в залата.

Репликата му допълнително изостри напрежението. Ивайло Мирчев от "Демократична България" обвини управляващите в арогантно поведение и сравни тона им с този на старите партийни управления.

"Вие имате право сутрин да си разхождате кучето около Народното събрание. Но в момента, в който влезе в него, цялата ви арогантност и нагон за безконтролна власт трябва да го оставите другаде. Бъдете държавници, а не да ми говорите като дърти комунисти за нашето Народно събрание", заяви Мирчев. Още: "Честито на гласувалите за новия Тодор Живков": Мрежата избухна, че Радев "прогресивно" разгражда модела Борисов-Пеевски, като му слага чадър

От ПБ не отстъпиха от позицията си. Иван Демерджиев атакува опозицията, че губи парламентарно време в процедурни спорове, вместо да се обсъждат реалните проблеми на държавата. 

"Докато служебният финансов министър чака, за да разкаже за потресаващото състояние на държавата, да се губи време в тези безсмислени дебати е арогантно и безотговорно", каза Демерджиев. 

В крайна сметка председател на комисията беше избран Димитър Здравков от ПБ. Целият състав на комисията беше одобрен с 202 гласа "за", без нито един против и само двама въздържали се от ПП и ДБ. Още: Хората на Радев не харесаха идеята за комисия, която да разследва имуществото на Пеевски

Справка с практиката в Народното събрание през последните две десетилетия показва, че най-често комисиите за изработване на правилника са били съставяни на паритетен принцип. В случаите, когато е имало ясно изразено парламентарно мнозинство, то обикновено е намирало отражение и в разпределението на местата в комисията.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Кутев Петър Витанов Прогресивна България 52 Народно събрание
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес