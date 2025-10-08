Войната в Украйна:

В Румъния се готвят за стотици хиляди поклонници пред мощите на Света Параскева

08 октомври 2025, 10:28 часа 159 прочитания 0 коментара
В Румъния се готвят за стотици хиляди поклонници пред мощите на Света Параскева

Властите в североизточния румънски град Яш се подготвят за най-голямото православно поклонение в Румъния - пред мощите на Света преподобна Параскева. Организаторите предупредиха, че чакането за поклонение пред раклата с мощите на светицата може да достигне до 20 часа, а опашката от вярващи може да се проточи на над три километра, съобщава в. "Либертатя".

Поклонението в Яш ще започне в 6:00 часа сутринта на 8 октомври, когато раклата със светите мощи ще бъде изнесена в двора на Митрополитската катедрала и поставена под специално подготвен за целта балдахин, и ще завърши на 15 октомври.

Според Румънската жандармерия кулминацията на поклонението ще бъде на 14 октомври, когато се отбелязва и празникът на Св. Параскева (известна още като Петка Българска - бел.ред.). 

Още: Заради очаквани проливни дъждове: Румъния затваря училища

За да се избегне блъсканица и инциденти, е създадено единно трасе за достъп на поклонниците, а хиляди доброволци, свещеници и жандармеристи ще помагат и насочват участниците по маршрута.

По време на поклонението ще бъдат раздадени над 40 000 порции храна, вода и чай, предоставени от ресторантите в Яш, а други 100 000 порции ще бъдат осигурени от енориите и манастирите в рамките на Епископията на Яш.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Света Параскева (Петка) е източноправославна светица, почитана от гръцката, румънската, българската, руската и сръбската православна църква, отбелязва Аджерпрес. Тя е родена в село Епиват на Мраморно море, в тогавашна Византия, в края на X век или началото на XI век. Според някои сведения е починала едва на 27 години, а според други е доживяла до старини, завръщайки се в края на живота си в родния си Епиват, недалеч от Константинопол.

През 1238 г. цар Иван Асен II пренася мощите ѝ в Търново (днешно Велико Търново), където се пазят до превземането на града от османците. След дълги странствания през 1641 г. мощите ѝ са предадени на молдовския владетел Василе Лупу в знак на благодарност за изплащането на дълговете на патриаршията към османците и са положени в църква в град Яш.

Още: Румъния оповести доклад за намесата на Русия в анулираните президентски избори

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Румъния поклонение Света Петка Света Параскева информация 2025
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес