В Румъния се готвят за стотици хиляди поклонници пред мощите на Света Параскева

Властите в североизточния румънски град Яш се подготвят за най-голямото православно поклонение в Румъния - пред мощите на Света преподобна Параскева. Организаторите предупредиха, че чакането за поклонение пред раклата с мощите на светицата може да достигне до 20 часа, а опашката от вярващи може да се проточи на над три километра, съобщава в. "Либертатя".

Поклонението в Яш ще започне в 6:00 часа сутринта на 8 октомври, когато раклата със светите мощи ще бъде изнесена в двора на Митрополитската катедрала и поставена под специално подготвен за целта балдахин, и ще завърши на 15 октомври.

Според Румънската жандармерия кулминацията на поклонението ще бъде на 14 октомври, когато се отбелязва и празникът на Св. Параскева (известна още като Петка Българска - бел.ред.).

За да се избегне блъсканица и инциденти, е създадено единно трасе за достъп на поклонниците, а хиляди доброволци, свещеници и жандармеристи ще помагат и насочват участниците по маршрута.

По време на поклонението ще бъдат раздадени над 40 000 порции храна, вода и чай, предоставени от ресторантите в Яш, а други 100 000 порции ще бъдат осигурени от енориите и манастирите в рамките на Епископията на Яш.

Света Параскева (Петка) е източноправославна светица, почитана от гръцката, румънската, българската, руската и сръбската православна църква, отбелязва Аджерпрес. Тя е родена в село Епиват на Мраморно море, в тогавашна Византия, в края на X век или началото на XI век. Според някои сведения е починала едва на 27 години, а според други е доживяла до старини, завръщайки се в края на живота си в родния си Епиват, недалеч от Константинопол.

През 1238 г. цар Иван Асен II пренася мощите ѝ в Търново (днешно Велико Търново), където се пазят до превземането на града от османците. След дълги странствания през 1641 г. мощите ѝ са предадени на молдовския владетел Василе Лупу в знак на благодарност за изплащането на дълговете на патриаршията към османците и са положени в църква в град Яш.

