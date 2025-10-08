Фон дер Лайен за руските дронове над Европа: Това не е случаен тормоз

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Европа трябва да засили отбраната си, за да възпрепятства „хибридната война“ на Русия.

Коментарите дойдоха след поредица от въздушни нарушения, кибератаки и повреди на подводни кабели, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„Тези инциденти са изчислени така, че да останат в полумрака на отричането. Това не е случаен тормоз. Това е последователна и ескалираща кампания“, каза Фон дер Лайен в реч пред Европейския парламент.

„Два инцидента са съвпадение, но три, пет, десет – това е умишлена и целенасочена кампания в сивата зона срещу Европа, и Европа трябва да отговори“, подчерта тя.

