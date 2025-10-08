И затворници ще помагат с чистенето на отпадъци в София

Лишени от свобода с леки присъди ще бъдат включени в почистването на столичния район "Красно село", който е сред най-засегнатите от кризата с отпадъците в София. Това съобщи министърът на правосъдието Георги Георгиев по време на кръгла маса на тема "Управление на градските отпадъци: престъпност, корупция и екологична сигурност", проведена в столицата.

По думите му кметът на "Красно село" е потърсил съдействие от министерството, което веднага е реагирало. "Ще осигурим жива сила – лишени от свобода с леки присъди, които живеят в общежития от открит тип и вече работят през деня в различни фирми. Те ще се включат в почистването под надзора на служители от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", обясни Георгиев. Той уточни, че подобна практика е прилагана и преди, включително при почистване на речни корита в София.

"Конкретика, а не патетика"

Министърът подчерта, че за справяне с кризата е необходима конкретика, а не патетика. "Кметовете трябва да предлагат решения, а не оправдания. Гражданите не са длъжни сами да си извозват боклука", заяви Георгиев.

Той коментира и забавянето на обществената поръчка за сметосъбиране в София, като посочи, че изтичащите договори са били известни отдавна. "По времето на госпожа Фандъкова беше предвидено шестмесечно удължаване на сроковете, но не може на 26 март да се обяви нова процедура, когато договорите изтичат на 5 април", каза министърът.

Георгиев увери, че Министерството на правосъдието ще окаже пълна подкрепа за справяне с кризата, като подчерта, че и политическата подкрепа от най-голямата парламентарна група е заявена ясно.

Министърът отказа да коментира политическите аспекти на темата и препоръча всички сигнали за нередности да се подават към компетентните органи. "Всяко твърдение за рекет, изнудване или престъпление трябва да се разследва и да се наказва с цялата строгост на закона", подчерта Георгиев.

Той допълни, че предстоят законодателни промени, с които в Наказателния кодекс ще бъдат включени нови текстове, свързани с незаконния бизнес с отпадъци. "Работим съвместно с Европол и европейските институции, за да приложим най-добрите практики от Италия, Франция и Обединеното кралство", допълни министърът.