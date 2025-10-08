Джерард преговаря с един от най-успешните клубове на Острова

Войната в Украйна:

08 октомври 2025, 12:18 часа 305 прочитания 0 коментара
Шотландският гранд Глазоу Рейнджърс иска да разговаря със Стивън Джерард за евентуално завръщане в клуба, а легендата на Ливърпул е отворена за преговори с бившия си тим, съобщава Sky Sports. Джерард, който спечели титлата на Шотландия с Рейнджърс през 2021 г., е един от редицата надеждни кандидати, които се очертават на хоризонта за заместник на уволнения Ръсел Мартин. И изглежда, че той може да стане отново треньор на един от най-успешните клубове на Острова.

Джерард се завръща в Глазгоу Рейнджърс?

Разговорите с Джерард обаче няма да бъдат лесни, след като през лятото, преди Мартин да бъде назначен за старши треньор, Глазгоу не успя да постигне споразумение с бившия капитан на Ливърпул. Ситуацията на Джерард в Близкия изток е сложна и това е един от факторите, които ще трябва да бъдат обсъдени. Той продължава да живее със семейството си в Бахрейн, въпреки че вече не е начело на Ал Етифак в Саудитска Арабия.

Освен това той ще се нуждае от уверение, че проектът на Рейнджърс е подходящ за него на този етап от кариерата му, особено предвид настоящото им затруднено положение в класирането. Все още е твърде рано да се каже, че Джерард е явен фаворит за Рейнджърс, но от клуба искат да разговарят с легендата на Ливърпул и Англия като част от процеса.

