Путин няма илюзии, че е новият Хитлер и публично го доказа

Руският диктатор Владимир Путин подсъзнателно е наясно, че е новият Хитлер, започнал агресивна война срещу съседна държава, за да я анексира. И точно затова публично оправда действията на предшественика си по отношение на Полша в началото на Втората световна война - оправдавайки Хитлер, Путин на практика се опитва да оневини себе си. Руският социолог Игор Ейдман, един от най-публикуваните изследователи на путинизма като политическа система, коментира изявлението, което направи Путин преди няколко дни, на 2 октомври, на годишната среща на т.нар. клуб "Валдай". Тогава Путин в прав текст обвини Полша - жертвата на агресията на Хитлер, че не е пожелала мирно разрешаване на конфликта и така, един вид, не оставила друг избор на Хитлер освен да я нападне.

Думите на Путин бяха следните: "Полша направи много грешки преди Втората световна война. В края на краищата, Германия им предложи мирно разрешаване на въпроса за Данциг и Данцигския коридор. Полското ръководство по това време категорично отказа и в крайна сметка [Полша] стана първата жертва на нацистката агресия."

Ейдман отбелязва, че с това си изказване Путин всъщност попада дори под ударите на руския Наказателен кодекс, тъй като с тези си думи фактически той реабилитира нацизма.

Още: Le Monde: На 73 години Владимир Путин мечтае за безсмъртие

От изявлението му "следва, че Хитлер е искал мирно разрешаване на териториалния спор с Полша, но глупавите поляци са отказали и сами са си виновни за последвалата агресия", пише Ейдман. И добавя, че "по този начин Путин освобождава нацистите от отговорност за избухването на Втората световна война и я прехвърля върху Полша". "Какво е това, ако не реабилитация на нацизма?", пита той.

Руският социолог припомня, че "Хитлер твърди абсолютно същото, опитвайки се да се освободи от вината за започването на войната. Между другото, отговорността на Германия, а не на Полша, е установена с решението на Нюрнбергския процес, който Русия иначе толкова често цитира".

Още: Разстрел на предатели: Учителите в Русия изпълняват безпрекословно всякакви идиотски указания (ВИДЕА)

"Путин подсъзнателно се вижда като новия Хитлер, започващ агресивна война срещу съседна държава с цел анексирането ѝ. Следователно, той се опитва да отклони вината от историческия си предшественик, като по този начин оправдава собствените си действия.

Путин и Хитлер са братя близнаци. Оправдавайки агресията на Хитлер, Путин оправдава себе си. Като обвинява поляците, че са били несговорчиви пред агресията на Хитлер, той на практика изкарва украинците виновни за собствената си агресия заради тяхната непреклонност", пише Ейдман.

Още: Оцапаният в кръв диктатор: Да си спомним всички войни, водени от рожденика Путин

И припомня добре известния исторически факт защо Полша не се договори с Хитлер - защото Полша към този момент вече имаше пред очите си примера с Чехословакия, първата жертва на нацистката агресия, и добре разбираше, че предавайки на Хитлер "полския коридор", тя само ще го насърчи към по-нататъшни завоевания.

Умилостивяването на агресорите никога не води до нищо добро. Отначало те искат само една област, а щом я получат, искат цялата страна, обобщава Ейдман. Точно затова Украйна днес не възнамерява да отстъпва пред Путин.

Още: Грешка е да не се свалят руските дронове над Европа: Какво е замислил Путин