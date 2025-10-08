"Чувствах се като след раздяла": Бивш капитан на Ливърпул с емоционална изповед

Джордан Хендерсън е изпитал сериозни затруднения след напускането на Ливърпул през 2023 година, когато премина в Ал-Етифак в Саудитска Арабия. Кариерата на английския национал премина и през Аякс в Нидерландия, а сега халфът носи екипа на Брентфорд в английската Висша лига.

Хендерсън приел много тежко раздялата с Ливърпул

"Чувствах се като след раздяла, беше ми изключително трудно, особено след толкова години в клуба. Създава се привързаност, независимо от етапа на развитие в кариерата. Може би това беше най-трудният ми период. Нормално е нещата да се променят", коментира Хендерсън пред медиите.

Той разкри, че не е могъл да гледа много английски футбол след напускането си на Ливърпул и е избягвал мачовете на "червените", шегувайки се, че "вероятно е избрал правилното място за това".

Опитният халф беше освиркан от феновете на Англия в два мача на "Уембли" през октомври 2023 година. След това 35-годишният Джордан Хендерсън не участва на Евро 2024, когато англичаните загубиха срещу Испания във финала.

"Няма да лъжа, че през последните няколко години имах някои трудни моменти. Опитах се да направя това, което ми се струваше най-правилно. Върнах се в Европа и сега отново съм в Англия. Винаги съм се опитвал да помогна на отбора и да бъда полезен. Ако нямах необходимите качества, нямаше да съм тук сега", каза още Хендерсън.

В четвъртък английският национален отбор ще играе приятелски мач с Уелс.

