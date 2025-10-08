"Игри на волята": Калин от Феномените плени знамената на противниците (ВИДЕО)

Капитанът на Феномените Калин записа името си със златни букви в историята на приключенското риалити "Игри на волята" след извоюваната победа в капитанския сблъсък на Арената във вторник вечер (7 октомври). Той постигна изключителен успех с голяма преднина и се превърна в първия участник, успял да плени знамената на двамата си противници в битка.

Смяна на местата

За своя успех Калин получи награда от 50 златни гроша и привилегията да смени мястото на един участник от противниково племе с един от Победителите. Той избра да изпрати Георги-Шопа обратно в изгнание на Блатото, а на негово място да се завърне балерината Йоана - детайл, който ще бъде разкрит на участниците утре вечер.

Съревнованието изискваше равно количество стратегия и физическа сила от лидерите на Феномените, Завоевателите и Лечителите. Калин успя да се откъсне от опонентите си Кристиан и д-р Коеджикова още в началото. Разочароващото представяне на капитаните на Жълтите и Зелените доведе до сурови наказания. Те се разделиха както с бойните си знамена, така и с правото да бъдат избирани за водачи на своите отбори до края на надпреварата.

Втората битка на Арената премина също толкова напрегнато. Отлъчената от Завоевателите Сапунджиева постигна драматична победа в последните секунди, лишавайки музиканта Недялко от шанс за влизане в голямата игра. Тя ще продължи участието в надпреварата като част от разделените от конфликти Лечители.

