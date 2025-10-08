Цената на златото подгони 5000 долара за тройунция

Цената на златото продължи възходящото си движение над границата от 4000 долара за тройунция и продължи да поскъпва, тъй като инвеститорите потърсиха сигурно убежище на фона на нарастващата геополитическа несигурност и очакванията за нови понижения на лихвените проценти в САЩ, съобщи Ройтерс.

Спот цената на златото се повиши с 1,2 на сто до 4032,46 долара за тройунция към 10:30 часа българско време, а фючърсите на златото в САЩ с доставка през декември нараснаха с 1,3 на сто до 4054,80 долара за тройунция.

Поскъпването се дължи на комбинация от фактори – очаквания за понижение на лихвените проценти от Федералния резерв, засилена политическа и икономическа несигурност, увеличени покупки от централните банки, приток на капитали в борсово търгуваните фондове за злато и отслабването на щатския долар.

В момента има толкова силна увереност в тази търговия, че пазарът вероятно ще търси следващата кръгла цел от 5000 долара, тъй като Управлението за федерален резерв ще продължи да намалява лихвите", заяви пред Ройтерс независимият търговец на метали Тай Уон.

Какво е довело до 42% увеличение на цената на златото през 2025 г.?