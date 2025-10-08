Василев за боклука: Товарят гражданите, за да може Вълка и Заека да прибират тройна печалба

Ситуацията с боклука в двата столични района започва да се нормализира, като решението е Столична община да развие собствен капацитет и да има общински сметоизвозващи фирми, както е в други градове. Така услугата ще бъде и по-евтина за гражданите, коментира лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев в кулоарите на парламента.

"Това, да се товарят гражданите с двойни и тройни сметки за такса смет, за да може Вълка, Заека и не знам кой още да прибират тройна печалба – няма да стане, и много се радвам, че кметът Терзиев заяви, че това няма да бъде допуснато", добави Василев.

Той призова МВР да открие извършителите на палежа на камионите на фирма, участвала в обществена поръчка за сметосъбиране в част от София. Василев поиска и Министерството на околната среда и водите да обясни защо е отнело лиценза на друга чуждестранна компания, желаеща да участва в процедурата. Още: "София няма да бъде град на мафията": ПП сезира всички институции заради кризата с боклука

Борисов и Тръмп-младши

По повод статията в "Уолстрийт джърнъл" Асен Василев заяви, че "доста ги надценяват, ако някой мисли, че можем да поръчаме статия в това издание и да определяме редакционната му политика". "Тази статия твърди, че е търгуван българският национален интерес, за да се махнат санкциите на Пеевски – това е абсолютно недопустимо", подчерта той.

Василев съобщи, че снощи е внесен законопроект от Делян Добрев и "Новото начало", с който се заобикаля механизмът за скрининг на инвестициите и се предвижда Пеевски, чрез председателя на ДАНС, да одобрява продажбата на "Лукойл".

Лидерът на "Продължаваме промяната" коментира още, че днес ще се проведе извънредна здравна комисия, на която трябва да бъде прието на второ четене законодателство за младите лекари. Той определи изказването на здравния министър Силви Кирилов спрямо тях като скандално и подчерта, че след 15 години страната ще има сериозна нужда от тези специалисти. Още: Денков: Държавната машина на "ГЕРБ-Ново начало" работи срещу софиянци

Относно наводнението в Елените Василев заяви, че трябва да се установи дали длъжностни лица с подписа си са позволили незаконно строителство. По думите му още през 2009 г. прокуратурата е била сигнализирана, но е заявила, че няма проблем. "Години по-късно се видя, че проблем има – и че хора загиват", добави той.