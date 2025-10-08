Войната в Украйна:

"На Алеко не е леко": До 70 см снежна покривка в Стара планина и Витоша (СНИМКИ)

08 октомври 2025, 12:12 часа 376 прочитания 0 коментара
Вследствие обилните снеговалежи в планините в сряда на Витоша отчетоха 50 см нов сняг на хижа Алеко, а на места в Стара планина снежната покривка достигна до 70 см, става видно от кадрите на потребители в социалните мрежи. Столичната хижа Септември също осъмна покрита в бяло.

От Планинската спасителна служба (ПСС) предупреждават, че ситуацията с придвижването е сложна и подчертават: нито моторна шейна, нито АТВ ще достигнат лесно до вас в случай на нужда, а дори хеликоптерът може да няма възможност да стигне. Снегът няма стабилна и твърда основа, а отдолу се крият клони, камъни и храсти – това създава предпоставки за травми и пропадания. Пътеките трудно се различават, а допълнително е и мъгливо. Не подценявайте условията. Носете допълнителни дрехи и топли напитки. Дори да сте най-опитните и добре подготвени планинари, имайте предвид настоящата обстановка, призовават от службата.

"Винаги уведомявайте ваш близък за плановете си през деня и своевременно го информирайте при промени Ако имате нужда от среща с нашия екип, обадете се на тел. 112, откъдето за секунди ще Ви прехвърлят към Централния денонощен пост и дежурен спасител", призовават още от ПСС.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
