Войната в Украйна:

Радостин Василев: Пеевски иска да сложи ръка върху бъдеща сделка на "Лукойл"

08 октомври 2025, 12:00 часа 137 прочитания 0 коментара
Радостин Василев: Пеевски иска да сложи ръка върху бъдеща сделка на "Лукойл"

Пеевски иска да сложи ръка върху бъдеща сделка на "Лукойл" и второ с такава сделка, второ перат имиджа. Това каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев пред медиите в парламента във връзка с предложение на управляващите ДАНС да одобрява продажбата на "Лукойл" и във връзка със статията в "Уолстрийт Джърнал" за разговори между Борисов и Тръмп - младши, Турски поток и "Магнитски". Според Радостин Василев се налага кризисен пиар, заради "разговорите на дядо Борисов със сина на Тръмп".

"За мен е срамно, че Борисов не излиза пред вас, а ходи пред Бареков рпед къщата по пуловер и онова неговото лято", коментира още Василев. ОЩЕ: "Частни срещи с деца на мои приятели": Борисов за разговора си с Тръмп - младши (ВИДЕО)

Наводненията по Черноморието

Лидерът на МЕЧ е възмутен, че темата за наводненията по Черноморието не е влязла в дневния ред на парламента. 

"Това отчитам като голям проблем с достъпа до справедливост и публичност по тези казуси, свързани с Царево, Елените и с това дали там е законно, незаконно", смята Василев. 

Според него през последните дни се прехвърля топката от местната власт към държавната власт. "Министърът говори едно, главният архитект и кметът на Несебър говорят друго. Истината е, че хората там, които са си купили имот остават без къщи. Сега на социална комисия най-вероятно ще кажат, че ще дават по 3-5 хил лв. на останалите без имоти", каза още Василев. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според него Царево, Слънчев бряг, Несебър, Елените са огромна дългогодишна корупционна схема за незаконно строителство и управляващите няма стигнат тези хора до края. 

Боклукът в София

Радостин Василев коментира и кризата с боклука в столичните квартали "Люлин" и "Красно село". 

"Васил Терзиев е кмет на София две години, той трябва да знае, че управлявайки София, влиза в пряк сблъсък с мафията. Обикновено тези фирми, които чистят София, са си мафиотски. Това няма нищо лошо, лошото е, че той не направи опит с тях да промени, да прекрати, да направи нещо, свързано с боклука от страна на общината, а ги чакаше да стане криза. 

МЕЧ ще питат Манол Генов защо отнема лиценз на фирма, участваща в търга. "Аз знам, че той ги пази и ги защитава и защо праща 20 проверки на завода за боклук?", каза Василев. ОЩЕ: "Подавам ръка на софиянци": Борисов иска решение от Терзиев и облеща са го подкрепи в парламента (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Уолстрийт джърнъл Радостин Василев боклук София 51 Народно събрание МЕЧ
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес