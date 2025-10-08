Радостин Василев: Пеевски иска да сложи ръка върху бъдеща сделка на "Лукойл"

Пеевски иска да сложи ръка върху бъдеща сделка на "Лукойл" и второ с такава сделка, второ перат имиджа. Това каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев пред медиите в парламента във връзка с предложение на управляващите ДАНС да одобрява продажбата на "Лукойл" и във връзка със статията в "Уолстрийт Джърнал" за разговори между Борисов и Тръмп - младши, Турски поток и "Магнитски". Според Радостин Василев се налага кризисен пиар, заради "разговорите на дядо Борисов със сина на Тръмп".

"За мен е срамно, че Борисов не излиза пред вас, а ходи пред Бареков рпед къщата по пуловер и онова неговото лято", коментира още Василев. ОЩЕ: "Частни срещи с деца на мои приятели": Борисов за разговора си с Тръмп - младши (ВИДЕО)

Наводненията по Черноморието

Лидерът на МЕЧ е възмутен, че темата за наводненията по Черноморието не е влязла в дневния ред на парламента.

"Това отчитам като голям проблем с достъпа до справедливост и публичност по тези казуси, свързани с Царево, Елените и с това дали там е законно, незаконно", смята Василев.

Според него през последните дни се прехвърля топката от местната власт към държавната власт. "Министърът говори едно, главният архитект и кметът на Несебър говорят друго. Истината е, че хората там, които са си купили имот остават без къщи. Сега на социална комисия най-вероятно ще кажат, че ще дават по 3-5 хил лв. на останалите без имоти", каза още Василев.

Според него Царево, Слънчев бряг, Несебър, Елените са огромна дългогодишна корупционна схема за незаконно строителство и управляващите няма стигнат тези хора до края.

Боклукът в София

Радостин Василев коментира и кризата с боклука в столичните квартали "Люлин" и "Красно село".

"Васил Терзиев е кмет на София две години, той трябва да знае, че управлявайки София, влиза в пряк сблъсък с мафията. Обикновено тези фирми, които чистят София, са си мафиотски. Това няма нищо лошо, лошото е, че той не направи опит с тях да промени, да прекрати, да направи нещо, свързано с боклука от страна на общината, а ги чакаше да стане криза.

МЕЧ ще питат Манол Генов защо отнема лиценз на фирма, участваща в търга. "Аз знам, че той ги пази и ги защитава и защо праща 20 проверки на завода за боклук?", каза Василев. ОЩЕ: "Подавам ръка на софиянци": Борисов иска решение от Терзиев и облеща са го подкрепи в парламента (ВИДЕО)