Войната в Украйна:

Българският разузнавателен дрон "Терес": Създателите разкриват как ще се използва и къде

08 октомври 2025, 10:12 часа 261 прочитания 0 коментара
Българският разузнавателен дрон "Терес": Създателите разкриват как ще се използва и къде

Нов български военен дрон с името "Терес" бе създаден от екип от учени и специалисти от Техническия университет - филиал Пловдив. В прессъобщение до медиите под формата на интервю става ясно, че умовете на най-добрите учени, преподаватели, докторанти и дори студенти от висшето учебно заведение са в основата на новото разузнавателно средство на българската армия.

"Пловдив има близо 60-годишна традиция в разработването и производството на военни безпилотни летателни апарати и ние продължаваме тази дейност. През последните десетина години създавахме реактивните мишени, а производството им бе във фирмата "Телесис", чийто управител е нашият колега главен асистент д-р Стоян Аврамов. Точно той формулира задачата: можем ли на базата на опита в нашата катедра "Транспортна и авиационна техника и технологии" да разработим безпилотен самолет от тактически тип за наблюдение и разузнаване. Отговорът ни беше: можем", споделя доц. д-р инж. Християн Панайотов, който е и заместник директор на Техническия университет – филиал Пловдив.

Какво представлява?

Още: Оръжията на НАТО срещу руските дронове в Европа – списък с наличното (ОБЗОР - ВИДЕО)

По думите на създателите българският разузнавателен дрон по нищо не отстъпва на подобните летателни апарати, произведени в САЩ, Европа, Израел, Китай, Иран. Новият безпилотник има продължителност на полета до 5 часа, може да достигне височина 4500 метра, тежи около 50 кг., има разпереност на крилете 4 метра, снабден е с оборудване за наблюдение на земната и морската повърхност във видимия, инфрачервения и радио-дипазон. Двигателят е бензинов. Може да облита площ с радиус над 100 километра.

Стойността на сделката между Министерството на отбраната и сдружението на компаниите "Телесис" и "Контракс" е около 9 млн. лева без ДДС, като целта е за тези пари да се разработят и произведат общо 6 машини и наземни станции за управление и оборудване.

"Заявката на Министерството на отбраната е направена чрез обществена поръчка. Параметрите на безпилотния самолет са публикувани, те не са секретни. Като съотношение цена/качество "Терес" е конкурентен, защото именно той спечели търга. Нещо повече, той бе приет без забележки и вече е на въоръжение. С една дума "Терес" е конкурентен. Той е избран не по емоционални съображения, защото е произведен от български фирми и разработен от български учени и специалисти. Избран е, защото най-добре отговаря на нуждите на армията ни. "Терес" отговаря на изискванията и има най-добра цена.", споделя още инж. Панайотов.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Терес е името на тракийски цар, но е и съкращение /от английски език/ - TElesys REeconnaissance and Surveillance, което в превод означава Телесис, разузнаване и наблюдение.

Още: Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)

За какво ще се използва?

Екипът на създателите споделя още, че ако имат възможност да вложат в безпилотните летателни апарати най-съвременни и доста скъпи сензори като камери, инфрачервени сензори, радари, радиоапаратура, навигационна апаратура, тогава ще имаме най-доброто в света.

"Зависи от възможността на армията ни да задели толкова средства. Обикновено този тип скъпо оборудване могат да си го позволят богатите държави. Има обаче и ограничения при доставката на тези скъпи части. Така че учените ни трябва със свои сили да намират конкурентни и ефективни решения. След като голяма част от цената на един безпилотен летателен апарат се формира от стойността на вложените в него сензори излиза, че държавите, които отделят повече средства винаги ще са по-напред", споделят още от екипа.

Те разказват, че именно войната в Украйна е променила това схващане. "България вече не изостава в съвременното дроностроене, защото все повече от висшите технологии стават ценово достъпни. Това, което виждаме в Украйна е, че с технологии, които са буквално ширпотреба, могат да се постигнат повече резултати, отколкото с утвърдените фирми, производители на военна техника. Виждаме, че в един момент военната продукция на тези утвърдени фирми се оказва неактуална, неадекватна на изискванията на съвременна война. Така че нищо не е загубено и не е "закон", че ако нямаме парите на по-богатите, няма да можем да постигнем висока бойна способност. България има учени, които са достатъчно запознати с технологиите на безпилотниците. Важно е държавата да ги подкрепя, за да реализират таланта си", разказват още те пред колегата ни Михаил Ванчев.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
Терес война Украйна военен дрон разузнавателен дрон
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес