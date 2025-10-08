Българският разузнавателен дрон "Терес": Създателите разкриват как ще се използва и къде

Нов български военен дрон с името "Терес" бе създаден от екип от учени и специалисти от Техническия университет - филиал Пловдив. В прессъобщение до медиите под формата на интервю става ясно, че умовете на най-добрите учени, преподаватели, докторанти и дори студенти от висшето учебно заведение са в основата на новото разузнавателно средство на българската армия.

"Пловдив има близо 60-годишна традиция в разработването и производството на военни безпилотни летателни апарати и ние продължаваме тази дейност. През последните десетина години създавахме реактивните мишени, а производството им бе във фирмата "Телесис", чийто управител е нашият колега главен асистент д-р Стоян Аврамов. Точно той формулира задачата: можем ли на базата на опита в нашата катедра "Транспортна и авиационна техника и технологии" да разработим безпилотен самолет от тактически тип за наблюдение и разузнаване. Отговорът ни беше: можем", споделя доц. д-р инж. Християн Панайотов, който е и заместник директор на Техническия университет – филиал Пловдив.

Какво представлява?

По думите на създателите българският разузнавателен дрон по нищо не отстъпва на подобните летателни апарати, произведени в САЩ, Европа, Израел, Китай, Иран. Новият безпилотник има продължителност на полета до 5 часа, може да достигне височина 4500 метра, тежи около 50 кг., има разпереност на крилете 4 метра, снабден е с оборудване за наблюдение на земната и морската повърхност във видимия, инфрачервения и радио-дипазон. Двигателят е бензинов. Може да облита площ с радиус над 100 километра.

Стойността на сделката между Министерството на отбраната и сдружението на компаниите "Телесис" и "Контракс" е около 9 млн. лева без ДДС, като целта е за тези пари да се разработят и произведат общо 6 машини и наземни станции за управление и оборудване.

"Заявката на Министерството на отбраната е направена чрез обществена поръчка. Параметрите на безпилотния самолет са публикувани, те не са секретни. Като съотношение цена/качество "Терес" е конкурентен, защото именно той спечели търга. Нещо повече, той бе приет без забележки и вече е на въоръжение. С една дума "Терес" е конкурентен. Той е избран не по емоционални съображения, защото е произведен от български фирми и разработен от български учени и специалисти. Избран е, защото най-добре отговаря на нуждите на армията ни. "Терес" отговаря на изискванията и има най-добра цена.", споделя още инж. Панайотов.

Терес е името на тракийски цар, но е и съкращение /от английски език/ - TElesys REeconnaissance and Surveillance, което в превод означава Телесис, разузнаване и наблюдение.

За какво ще се използва?

Екипът на създателите споделя още, че ако имат възможност да вложат в безпилотните летателни апарати най-съвременни и доста скъпи сензори като камери, инфрачервени сензори, радари, радиоапаратура, навигационна апаратура, тогава ще имаме най-доброто в света.

"Зависи от възможността на армията ни да задели толкова средства. Обикновено този тип скъпо оборудване могат да си го позволят богатите държави. Има обаче и ограничения при доставката на тези скъпи части. Така че учените ни трябва със свои сили да намират конкурентни и ефективни решения. След като голяма част от цената на един безпилотен летателен апарат се формира от стойността на вложените в него сензори излиза, че държавите, които отделят повече средства винаги ще са по-напред", споделят още от екипа.

Те разказват, че именно войната в Украйна е променила това схващане. "България вече не изостава в съвременното дроностроене, защото все повече от висшите технологии стават ценово достъпни. Това, което виждаме в Украйна е, че с технологии, които са буквално ширпотреба, могат да се постигнат повече резултати, отколкото с утвърдените фирми, производители на военна техника. Виждаме, че в един момент военната продукция на тези утвърдени фирми се оказва неактуална, неадекватна на изискванията на съвременна война. Така че нищо не е загубено и не е "закон", че ако нямаме парите на по-богатите, няма да можем да постигнем висока бойна способност. България има учени, които са достатъчно запознати с технологиите на безпилотниците. Важно е държавата да ги подкрепя, за да реализират таланта си", разказват още те пред колегата ни Михаил Ванчев.