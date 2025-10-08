Руска атака остави хиляди в Чернигов без ток, губернаторът на Белгород обвини Украйна за фатален удар (ВИДЕО)

Двама души са ранени, а над 4500 клиенти са останали без ток след руски атаки в украинския регион Чернигов. Според регионалната администрация и АД „Черниговобленерго“ повреденото електроразпределително съоръжение се намира в район Нижин, а специалисти са започнали възстановителни работи. На 7 октомври вечерта 70-годишна жена в село в община Семеновка е била ранена при руски удар с дрон, а къщата и колата ѝ са били унищожени, според Вячеслав Чаус, който е ръководител на Черниговската областна администрация.

Според него през нощта руските въоръжени сили са ударили с дрон пътна поддържаща машина в община Семеновка. Раненият 56-годишен шофьор е бил откаран в болница, а автомобилът е изгорял, добави Чаус.

Той също така съобщи за удари по железопътни съоръжения и електроцентрала в Нижин, което е довело до аварийни прекъсвания на електрозахранването.

Още: Оръжията на НАТО срещу руските дронове в Европа – списък с наличното (ОБЗОР - ВИДЕО)

Дрон е ударил нефтохранилище в Прилуки, предизвиквайки пожар, и е поразил административна сграда в Семеновка. На 7 октомври бяха съобщени щети по електроенергийно съоръжение в район Прилуки, в резултат на което над 60 000 души временно останаха без ток.

Енергийната компания ДТЕК съобщи по-късно, че двама електроенергийни работници са били ранени при руска атака срещу нейна топлоелектрическа централа, като оборудването в централата е сериозно повредено. Регионът на Украйна, в който се намира електроенергийното съоръжение, не е уточнен.

Поразен е товарен влак и жп инфраструктура

След това се разбра, че Русия е атакувала товарен влак между Носовка и Нижин с 12 дрона „Шахед“, като е повредила релсите. Услугите в тази посока са преустановени, а влаковете от Киев временно се движат до гара Носовка, каза Олександър Кодола, кмет на Нижин в Черниговска област.

Още: Подариха гранатомет на руска детска градина. Данни, че руска ракета е ударила сграда в Белгород (ВИДЕО)

Той също така съобщи за щети по инфраструктурата на склад на Украинските железници и по електроцентралата на града в резултат на руското нападение.

Олександър Перцовски, председател на борда на железниците на Украйна, обяви, че влаковете за дълги разстояния, преминаващи през гара Нижин, ще бъдат пренасочени. Той също така поясни, че дружеството работи с местните власти за организиране на пътнически автобуси.

Свалени дронове

През нощта Украинските военновъздушни сили са свалили или обезвредили с електронно заглушаване 154 от 183 руски дрона, съобщиха от ВВС на страната. От всички дронове, изстреляни от руските въоръжени сили, около 100 са били „Шахед“-и. Двадесет и два атакуващи безпилотни летателни апарата са нанесли щети на 11 локации, а атаката продължава, според изявление на украинските сили от сутринта на 8 октомври.

Още: Стената от дронове срещу Русия скара ЕС. Украински лов на руски войници с FPV дронове (ОБЗОР - ВИДЕО)

Двама души са загинали, а един е ранен при руска атака в Херсон, твърдят местните власти. 62-годишна жена и възрастен мъж са загинали при руски удар в квартал Корабельний в Херсон, а 55-годишен жител на града е бил откаран в болница с диагноза травми от взрив и рани по торса и крайниците.

Украинска атака в Белгород, според местните власти има жертви

Трима души са загинали, а един е ранен в резултат на ракетна атака в региона на Белгород, съобщи губернаторът на руската област Вячеслав Гладков. "Село Маслова Пристан в район Шебекински е било ударено от ракетен обстрел. Според предварителни данни - трима души са загинали и един е ранен. Сградата на социално заведение е частично разрушена. Служители на Министерството на извънредните ситуации и сили за самоотбрана вече са на мястото и разчистват отломките. Възможно е да има хора под развалините", заяви той.

Местните медии и жители съобщават, че социалното заведение е фитнес център в село Маслова Пристан. Каналът "Пепел. Белгород" също съобщава, че жилищна сграда до него е била повредена.

Още: Гаси лампите: Взаимни руско-украински удари с дронове по Харков и Белгород (ВИДЕО)