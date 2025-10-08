Индия играе опасно с Русия

Русия и Индия започнаха следващия етап от съвместни военни учения, насочени към засилване на сътрудничеството и обмен на опит в борбата с тероризма. Маневрите се провеждат в индийския щат Раджастан и ще продължат до средата на октомври, съобщи Reuters. Руско-индийските военни учения „Индра 2025“ започнаха на полигона Махаджан и ще продължат до 15 октомври 2025 г.

Целта

Според руското военно министерство основната цел на ученията е подобряване на съвместните действия в антитерористични операции и повишаване на нивото на сътрудничество между подразделенията на двете страни.

„Основната цел на ученията е да се развие съгласуваността на подразделенията на двете страни в борбата с тероризма, включително подобряване на тактиката за борба с тероризма. Особено внимание ще бъде обърнато на засилване на оперативната съвместимост и споделяне на най-добри практики в контекста на съвременните военни операции“, се казва в изявление на руското военно ведомство.

Възможно посещение на Путин

Според съобщения руските медии, руският диктатор може да посети Индия на 5-6 декември 2025 г.. Очаква се той да проведе разговори с премиера Нарендра Моди. Предстоящото посещение беше обявено още през август, когато индийският съветник по националната сигурност Аджит Довал беше на работно посещение в Москва, но точните дати на срещата не бяха разкрити тогава.

Контекст и значение

Серията от съвместни военни учения „Индра“ се провежда от 2003 г. и е насочена към укрепване на стратегическото партньорство между Москва и Ню Делхи. Въпреки международния натиск, Индия продължава да поддържа военни контакти с Русия, използвайки ги за обмен на опит и подобряване на оперативната съвместимост на своите армии в различни бойни сценарии.

