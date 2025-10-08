Войната в Украйна:

"В съдебната власт ГЕРБ и ДПС винаги играят ход напред": Анализ за битките на лобитата

08 октомври 2025, 11:47 часа 161 прочитания 0 коментара
"В съдебната власт ГЕРБ и ДПС винаги играят ход напред": Анализ за битките на лобитата

"Брожения в съдебната власт няма. Броженията са в остатъчните живи елементи от българското съдийство. Има и някаква подкрепа от адвокатурата. В прокуратурата – пълен съпорт!" Това мнение изрази пред БНР Иван Брегов, правен експерт в Института за пазарна икономика.

"ВКС е бил последователно в изолация. Той е бил последното място, където може да бъде защитен авторитетът и независимостта на съдебната власт. Това са остатъците от българското съдийство, които все още имат някакви съпротивителни сили. Това не е съдийски активизъм. Това е отказ да изпълниш искане на некомпетентен човек", коментира Брегов във връзка с нарастващото напрежение в съдебната система около легитимността на главния прокурор Борислав Сарафов и позицията на Върховния касационен съд.

По думите му, ВКС е обявил "Сарафов за нищожен". Той превратно упражнява и сега свои правомощия, смята Брегов. "Той осуетява изпълнението на функциите на главен прокурор."

Още: ВСС незабавно да реши въпроса със Сарафов и с председателя на ВАС: Призив от Висшия адвокатски съвет

Припомняме, че на 21 януари 2025 г е приет текстът, с който се въведе забраната лице, изпълняващо функциите главен прокурор или председател на ВАС и ВКС, да бъде на този пост и в тази роля повече от 6 месеца. Срокът изтече на 21 юли, припомни и експертът.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Според нелегитимния и.ф. Сарафов прокуратурата опазвала обществения интерес

"Не беше приета една от точките по първоначалния внесен текст. Тя щеше да даде възможност Сарафов по-рано да престане да изпълнява функциите главен прокурор", поясни той. Неприетият текст е включвал уточнението, че в този срок влиза и период преди това.

В съдебната власт ГЕРБ и ДПС винаги играят ход напред, смята правният експерт. Като развръзка Иван Брегов вижда "нов избор на ВСС": "Добър или лош, тази процедура трябва да бъде извървяна."

Още: Съдебната система процъфтява - финансово

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Прокуратура ВКС съдебна система Борислав Сарафов Иван Брегов
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес