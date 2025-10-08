"В съдебната власт ГЕРБ и ДПС винаги играят ход напред": Анализ за битките на лобитата

"Брожения в съдебната власт няма. Броженията са в остатъчните живи елементи от българското съдийство. Има и някаква подкрепа от адвокатурата. В прокуратурата – пълен съпорт!" Това мнение изрази пред БНР Иван Брегов, правен експерт в Института за пазарна икономика.

"ВКС е бил последователно в изолация. Той е бил последното място, където може да бъде защитен авторитетът и независимостта на съдебната власт. Това са остатъците от българското съдийство, които все още имат някакви съпротивителни сили. Това не е съдийски активизъм. Това е отказ да изпълниш искане на некомпетентен човек", коментира Брегов във връзка с нарастващото напрежение в съдебната система около легитимността на главния прокурор Борислав Сарафов и позицията на Върховния касационен съд.

По думите му, ВКС е обявил "Сарафов за нищожен". Той превратно упражнява и сега свои правомощия, смята Брегов. "Той осуетява изпълнението на функциите на главен прокурор."

Припомняме, че на 21 януари 2025 г е приет текстът, с който се въведе забраната лице, изпълняващо функциите главен прокурор или председател на ВАС и ВКС, да бъде на този пост и в тази роля повече от 6 месеца. Срокът изтече на 21 юли, припомни и експертът.

"Не беше приета една от точките по първоначалния внесен текст. Тя щеше да даде възможност Сарафов по-рано да престане да изпълнява функциите главен прокурор", поясни той. Неприетият текст е включвал уточнението, че в този срок влиза и период преди това.

В съдебната власт ГЕРБ и ДПС винаги играят ход напред, смята правният експерт. Като развръзка Иван Брегов вижда "нов избор на ВСС": "Добър или лош, тази процедура трябва да бъде извървяна."

