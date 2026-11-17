"Чекът е за 2,5 милиарда евро, а не за 1 милиард". С тези думи регионалният министър Иван Шишков отговори на критиките на депутата от "Демократична България" Мартин Димитров към проектобюджета за 2027 г. Димитров определи като "най-скандалния празен чек" възможността Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) да поема допълнителни разходни ангажименти за 1 млрд. евро.

По думите на Шишков обаче реалният размер на предвидените ангажименти е 2,5 млрд. евро. Сумата е предназначена за сключване на дългосрочни договори за строителство и основен ремонт на ключови инфраструктурни обекти - сред тях Софийският и Пловдивският околовръстен път, Аспаруховият мост във Варна и редица водопроводи. Още: "Демократична България": Скандално - скрит празен чек за 1 млрд. евро се появи в бюджета

Шишков: Не става дума за безконтролно харчене

Регионалният министър обясни, че искането за възможност за поемане на подобни ангажименти е направено от самото ведомство. Той отхвърли обвиненията за предоставяне на "празен чек" и ги определи като политическа манипулация.

"Очевидно ние сме поискали и категорично Министерството на регионалното развитие е поискало да имаме възможност за поемане на ангажименти. Празният чек, за който се коментира, това означава поемане на ангажименти за сключване на договори за инфраструктурни обекти в рамките на следващите 2, 3, 4 години", заяви Шишков.

Той подчерта, че става дума за финансова рамка и законова възможност за сключване на договори по обществени поръчки, а не за изразходване на цялата сума наведнъж. Проектите ще се изпълняват в рамките на следващите 2 до 4 години след 2027 г.

Според министъра този механизъм ще гарантира финансова дисциплина и ще предотврати проблем, който вече е бил констатиран от Сметната палата - Агенция "Пътна инфраструктура" да сключва договори без осигурено финансиране. Още: 2 млрд. евро повече данъци, 5,5 млрд. евро повече заеми: Мартин Димитров иска изтегляне на проектобюджет 2027

Кои инфраструктурни проекти са приоритетни

Сред обектите, за които се очаква да бъдат сключени договори през 2027 г., Шишков посочи Софийския околовръстен път. Последният участък от подробния устройствен план вече е одобрен, а в момента текат процедури по отчуждаване на имоти. След обществена поръчка и подписване на договор строителството трябва да започне през 2027 г.

Друг приоритет е околовръстният път на Пловдив. По думите на министъра процедурите по устройствените планове са напреднали и предстои сключване на договор, след което да започнат строителните дейности.

В списъка е и основният ремонт на Аспаруховия мост във Варна. Шишков допълни, че в проектобюджета са посочени конкретно и множество други обекти за основен ремонт на републикански пътища, както и проекти за изграждане и обновяване на водопроводи. Още: Тежка зима по схемата "Боташ": Мартин Димитров зове властта да изтегли Бюджет 2027

Публично-частни партньорства за големите проекти

Регионалният министър обърна внимание и на плановете за развитие на публично-частното партньорство. Според него в проектобюджета е предвиден рекорден ресурс за проектиране на големи инфраструктурни обекти.

Шишков посочи, че нуждите на страната от инфраструктура надхвърлят финансовите възможности на държавния бюджет и затова за част от бъдещите проекти ще се търси участие на частни инвеститори. Той обаче беше категоричен, че Софийският околовръстен път няма да бъде отдаван на концесия.

Нови системи за управление на трафика

По темата за интелигентните транспортни системи и пътната безопасност министърът заяви, че в бюджета са заложени средства за изграждане на системи за управление на трафика и повишаване на безопасността по автомагистралите.

По думите му координационният център за управление на тези системи ще бъде изместен основно към Министерството на транспорта и МВР. За целта ще се използват съществуващата инфраструктура и дигиталните възможности на тол системата.