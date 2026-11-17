Десетки пътници пострадаха при сблъсък на два пътнически влака близо до централната железопътна гара в Прага, съобщиха чешките служби за спешна помощ. Инцидентът е станал на мост над оживена улица в близост до гарата, съобщиха от пожарната служба. На място са изпратени полицейски екипи, пожарникари и екипи на спешна медицинска помощ. Повечето от пострадалите са получили леки наранявания, но няколко души са ранени по-сериозно, заяви говорител на спасителните служби, цитиран от информационна агенция ЧТК. Пострадалите са откарани в болница.

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"Dozens Injured, Several Seriously, After 2 Passenger Trains Collide Near Prague Main Railway Station & All Passengers Are Evacuated" ➡️ 2 passenger trains—a Class 471 electric unit (Os 9409) heading to Milovice & a diesel passenger train (Os 9507) arriving from Mladá Boleslav—collided at low speed around 7 a.m. on Tuesday, November 17, 2026, on the railway bridge above Seifertova Street & the Bulhar intersection near Prague Main Railway Station. ➡️ Dozens of passengers suffered injuries in the crash, & Prague ambulance service spokesman Karel Kirs confirmed that several victims sustained serious injuries threatening their vital functions & were transported to Prague hospitals, while most passengers had minor injuries. ➡️ Emergency services activated a major trauma plan & a 2nd-level fire alert, deploying 10 ambulance crews, 4 doctor-led medical teams, an inspector, a specialized evacuation vehicle, & municipal & railway firefighters to triage patients & evacuate all passengers from both trains without needing heavy cutting tools. ➡️ Prague fire service spokesman Miroslav Řezáč stated that the collision was not destructive despite the number of hurt passengers, while the Rail Safety Inspection has launched an official investigation at the scene to determine what caused the 2 trains to collide. ➡️ Rail traffic between Prague Main Railway Station & the Vysočany, Libeň, & Holešovice stations remains suspended for several hours, forcing Czech Railways to divert long-distance trains, honor rail tickets on metro lines B & C plus select tram & bus routes, & pledge compensation for injured passengers & property damage.